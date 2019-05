Ministrul Budăi: Pentru Legea Adopțiilor este nevoie de consens național "Avem in Parlament, acum, Legea Adoptiilor si decizia trebuie luata intr-un consens national, iar dezbaterile trebuie sa fie transparente. Din discutiile pe care le-am avut cu Comisia de munca din Camera Deputatilor, se vor organiza dezbateri unde toti cei interesati - societatea civila, autoritati - sa isi spuna punctul de vedere transparent, iar opinia publica sa aiba reactii. Sa vedem ce se va decide, e un subiect sensibil, e o chestiune pe care nu o poti decide intr-o zi, cred ca trebuie dezbateri repetate si sa fie publice. Mi-as dori ca legea sa fie aprobata cand toate ideile sunt impartasite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

