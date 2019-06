Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata, la Antena 3, ca in aceasta dimineața premierul Viorica Dancila a aprobat trimiterea unui mesaj pentru ambasada SUA in cazul adopției fetiței din Baia de Arama.„Azi dimineata am vorbit cu doamna premier, am trimis cu acceptul ei un mesaj ambasadei…

- Avocatul familiei adoptive, Liviu Belulescu, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca Sorina s-a adaptat la noua situație. „Fetița este foarte bine, se vede de pe buze. S-a adaptat imediat. I s-au spus tot felul de prostii, ca o taie pe burtica și ii ia mațele și o duce in America sa le vanda.…

- "Pe mine ma intereseaza sa ma asigur ca fetita este bine si nu mai trece prin trauma prin care a trecut, de aceea am cerut o ancheta pentru a stabili exact ce s-a intamplat. Eu regret si imi cer eu scuze public pentru ca acea fetita a trebuit sa indure ce a indurat si sper sa nu se mai intample.…

- Autoritatile romane au demarat o ancheta in cazul fetitei din Baia de Arama Peste 250 de localnici din satul Negoiesti si orasul Baia de Arama au iesit aseara, în strada în semn de protest fata de încuviintarea adoptiei fetitei de 8 ani de catre familia româno-americana…

- Oamenii sunt nervosi si cer ca Sorina sa se intoarca in sanul asistentului maternal, care a crescut-o de cand era mica. Fetita de numai 8 ani nu isi doreste sa mearga in SUA la familia adoptiva si doreste sa ramana in continuare cu asistentii maternali.

- Sute de oameni s-au adunat la casa familiei Șaramat din Baia de Arama, județul Mehedinți, de acolo de unde, azi, zeci de polițiști și mascați, impreuna cu procurorul Maria Pițurca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, au luat cu forța o fetița de 8 ani, care a fost data spre adopție…

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.

- Imaginile cu Sorina, fetița de opt ani luata cu forța din casa asistentului maternal, pentru a fi data spre adopție unei familii din SUA, au starnit revolta și emoție. Fetița este crescuta in sanul familiei din Baia de Arama, județul Mehedinți, de la varsta de un an și doua luni. Ea le spune mami…