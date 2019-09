Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, spune ca președintele Klaus Iohannis pregatește opinia publica pentru „un val de amputari ale veniturilor populației”:Președintele Iohannis este o reclama la un film de groaza, care va rula in toata Romania daca domnia sa caștiga alegerile și iși pune „guvernul…

- Proiectul propus de mai multi senatori si deputati PNL pentru modificarea Codului Muncii in sensul reintroducerii saptamanii de lucru de sase zile este o masura "absurda si nedospita" care nu numai ca da Romania inapoi cu 30 de ani, dar o si decupleaza de Europa, scrie joi ministrul Muncii, Marius…

- "PSD s-a tinut din nou de cuvant! De ieri s-a marit valoarea punctului . Peste 96.000 de pensionari botosaneni au pensii mai mari. Inca o data, realitatea ii contrazice pe cei care au mintit si au incercat sa-i manipuleze pe romani, sustinand ca actualul Guvern nu are bani pentru a-si continua politica…

- Președintele american Donald Trump i-a surprins pe jurnaliștii prezenți la Casa Alba prin decizia de a raspunde întrebarilor, deși acest moment nu era prevazut în agenda întâlnirii.

- Viorica Dancila a declarat pentru televiziuni, legat de Iohannis: „A ieșit cu acele afirmații care au prejudiciat imaginea guvernului, ceea ce e incorect”. Președintele a fost foarte mulțumit de felicitarii primite, dar nu a cooperat cu guvernul, nici macar pe dosarele importante. Macar pentru Romania,…

- Deputații vor dezbate luni Legea Pensiilor, dupa ce aceasta a fost respinsa saptamana trecuta in Senat, ca urmare a neintrunirii numarului necesar de voturi. Legea urmeaza sa fie votata miercuri.Președintele ședinței de Senat a declarat ca din cauza lipsei unui senator, in urma demisiei lui…

- ''Imediat dupa votul din Senat, am ieșit și am spus ca ne dorim sa avem o dezbatere onesta pe acest proiect de lege și in Camera Deputaților. Sa incercam sa lamurim colegii din opoziție ca este o lege buna și sa avem un consens. Spuneam ca daca vom reuși sa deschidem acest dialog, vom fi dispuși…