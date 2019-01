Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a avut astazi, 18 ianuarie 2019, o convorbire telefonica cu ministrul de stat pentru Europa si America, Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic.Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca,…

- "Cred ca trebuie analizate doua aspecte care sunt importante si pentru UE, dar si pentru noi, in tara. In primul rand, Guvernul Marii Britanii trebuie sa isi clarifice pozitia, trebuie sa stim ce se va intampla in Marea Britanie in continuare. Nu s-au epuizat procedurile care pot duce intr-un final…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Drepturile cetațenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit, siguranța cetațenilor europeni și fenomenul migrației au fost temele discuțiilor bilaterale avute de ministrul Carmen Dan cu omologii din Bulgaria, Marea Britanie și Germania. Intalnirile au avut loc in marja Consiliului JAI, desfașurat la…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a cerut, duminica, parlamentului britanic sa aprobe acordul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, precizand ca este unicul si cel mai bun acord posibil, relateaza Reuters.“Acesta este cel mai bun acord posibil. Ii invit…

- Vicepremierul Ana Birchall s-a intalnit luni cu comisarul britanic pentru comert cu Europa, Andrew Mitchell, cei doi discutand despre comunitatea de romani din Regatul Unit, dar si despre faptul ca Romania va sustine ca Marea Britanie sa fie apropiata de UE chiar si dupa Brexit. "Am discutat pe teme…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune". Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze…