- Guvernul britanic a dat duminica asigurari ca Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a fost obligat de parlament sa trimita Uniunii Europene o scrisoare nesemnata prin care a solicitat o amanare, informeaza Reuters. "Vom iesi (din Uniunea Europeana - n. red.)…

- Fostul ministru britanic al muncii si al pensiilor, Amber Rudd, care a demisionat sambata din guvern, a declarat duminica ca guvernul sau nu a depus suficient efort pentru a obtine un acord de iesire din UE si ca in prezent nu se deruleaza negocieri oficiale in dosarul Brexit, relateaza Reuters.…

- Ministrul de finante britanic Sajid Javid s-a angajat miercuri ca Marea Britanie sa ‘intoarca pagina austeritatii’, anuntand in parlament o majorare a cheltuielilor in serviciile publice si in infrastructura, dar si suplimentarea fondurilor pentru punerea in aplicare a Brexit-ului, in timp ce guvernul…

- Ministrul de externe britanic Dominic Raab a facut joi noi presiuni asupra Uniunii Europene pentru a amenda termenii acordului de Brexit, afirmand ca Bruxellesul va trebui sa-si asume responsabilitatea pentru o iesirea fara acord a Marii Britanii daca nu este pregatit sa accepte compromisuri, relateaza…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, a vorbit marți cu negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, și i-a transmis ca dorește o înțelegere, dar va parasi Blocul Comunitar pe 31 octombrie cu sau fara acord, potrivit Mediafax citând Reuters. "A vorbit…

- Irlanda va colabora in mod constructiv cu Boris Johnson pentru a rezolva impasul in care se afla Marea Britanie in contextul Brexit, a transmis ministrul de Externe al Irlandei, Simon Coveney, dupa ce Johnson a fost ales marți liderul partidului de guvernamant și premier, potrivit MEDIAFAXs.Citește…