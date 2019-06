Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Hunt, ministrul britanic de externe candidat la succesiunea premierului Theresa May, si-a exprimat duminica convingerea ca o renegociere este posibila pentru a evita un Brexit fara acord, opinie sustinuta pe baza unei conversatii cu cancelarul german Angela Merkel, relateaza AFP. Cancelarul german…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a declarat ca ar fi o ''sinucidere politica'' sa se continue scenariul unui Brexit fara acord prin alegeri generale, adaugand ca daca va deveni presedinte al Partidului Conservator si, implicit, premier al Regatului Unit va incerca sa obtina…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ofere Marii Britanii timpul necesar pentru reconsiderarea ieșirii din Blocul comunitar, a transmis miercuri Jacek Czaputowicz, ministrul polonez de Externe, citat de Reuters potrivit mediafax. La trei ani dupa organizarea referendumului privind apartenența la…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…

- Brexitul, prevazut initial la 29 martie, a fost amanat pana la 31 octombrie, dupa respingerea in trei randuri, in Parlament, a acordului divortului incheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.May s-a angajat sa demisioneze imediat ce obtine ratificarea acordului retragerii, insa voci…

- Amanarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana este justificata daca exista o sansa reala de a asigura un Brexit ordonat, a declarat ministrul german de externe Heiko Maas pentru grupul media Funke, transmite joi Reuters. Premierul britanic Theresa May a cerut UE sa permita Regatului Unit…

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit Reuters. ''Speram…