- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a devenit tinta criticilor in mediul diplomatic mondial dupa ce a comparat Uniunea Europeana cu Uniunea Sovietica in timpul discursului sau din cadrul congresului Partidului Conservator britanic, desfasurat duminica, transmite AFP. In interventia sa, Hunt a…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt a avertizat duminica Uniunea Europeana ca daca obiectivul ei la negocierile privind Brexitul este sa pedepseasca Marea Britanie pentru ca a ales sa paraseasca blocul comunitar, atunci si alte state membre ar putea ajunge sa-si doreasca sa se desprinda de…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, va vizita saptamana aceasta Franța și Belgia pentru discuții despre Brexit și posibilitatea ca Marea Britanie și Uniunea Europeana sa nu ajunga la un acord privind ieșirea țarii din Blocul comunitar, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.In timpul…

- Noul ministru de externe britanic, Jeremy Hunt, a apreciat joi ca dezbaterea din parlament privind politica guvernului de la Londra referitoare la Brexit va fi una aprinsa, dar ea va oferi o baza de discutii pentru ca negocierile cu Uniunea Europeana sa avanseze, transmite Reuters,