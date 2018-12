Ministrul britanic al muncii: Acordul premierului May privind Brexit-ul este cea mai buna optiune

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou membru al guvernului britanic si-a prezentat demisia, opunandu-se acordului asupra Brexit incheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeana (UE), inca un semn de fragilitate al premierului Marii Britanii care trebuie sa treaca peste zece zile textul acordului prin parlamentul britanic, informeaza…

- Ministrul britanic adjunct pentru Stiinta si Universitati, Sam Gyimah, a demisionat vineri, fiind al saselea membru al cabinetului Theresei May care demisioneaza in semn de protest fata de intelegerea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a declarat miercuri ca planul premierului Theresa May este cel mai bun pentru economie, declaratie ce survine inaintea unui raport guvernamental privind impactul pe care l-ar avea asupra economiei diferite scenarii privind Brexit-ul, relateaza Reuters.…

- Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi in semn de protest fata de acordul cu UE anuntat de premierul Theresa May. „Regret sa anunt ca, dupa reuniunea guvernului de ieri (miercuri -...

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de catre premierul Theresa May. Ea a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere...

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…