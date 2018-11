Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May și-a aparat joi seara proiectul de acord pentru divorțul de Bruxelles, spunand ca acesta va asigura un viitor bun pentru Marea Britanie și ca este in cele mai bune interese ale alegatorilor, relateaza Reuters. Asta in contextul in care mai mulți parlamentari și-au dat…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat joi acordul privind termenii de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana si a declarat ca statele membre din Blocul comunitar trebuie sa se asigure ca aceasta este finalizata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…

- Premierul britanic Theresa May a incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana care ar conferi companiilor de servicii financiare din Marea Britanie continuitatea accesului la pietele UE dupa Brexit, a relatat joi The Times, transmite Reuters, informeaza News.ro.Negociatorii britanici…

- Prim-ministrul britanic Theresa May și premierul norvegian, Erna Solberg, au decis marți sa semneze un acord privind dreptul de rezidența al cetațenilor norvegieni și britanici dupa Brexit, chiar daca Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.…

- Explicatiile furnizate de Arabia Saudita cu privire la decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi "nu sunt credibile", a declarat duminica ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu pentru BBC, informeaza Reuters si AFP. "Nu, cred ca ele nu sunt credibile", a declarat…

- Uniunea Europeana (UE) nu va accepta masuri temporare pentru solutionarea problemei frontierei irlandeze in cadrul negocierilor aspra Brexit-ului, a declarat duminica Ministrul delegat pentru Afaceri Europene al Frantei, Nathalie Loiseau, informeaza Reuters. Marea Britanie a declarat ca ar putea accepta…

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana…