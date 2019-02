Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie ar trebui sa fie pregatita sa foloseasca forța militara pentru a-și susține interesele globale în perioada post-Brexit, urmeaza sa afirme ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, care va prezenta luni planurile Londrei de a adopta o postura militara mai dura dupa Brexit,…

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a declarat miercuri ca 'nimic concret' nu se afla in spatele declaratiilor facute marti seara de ministrul roman al apararii Gabriel Les, care a afirmat ca Romania…

- Ministrul apararii din Germania, Ursula von der Leyen, are programata pentru luni o vizita la trupele Bundeswehr-ului detasate in Lituania in cadrul efortului NATO de descurajare a Rusiei, ca urmare a crizei din Ucraina in 2014, potrivit dpa. Aceasta vizita este umbrita de noile tensiuni…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a acuzat vineri Casa Alba ca risca o cursa a înarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat în 1987 cu Rusia, relateaza dpa citata de Agerpres."Administratia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a jucat, la sfarsitul saptamanii trecute, un meci de hochei pe gheata, alaturi de politicieni și vedete din sport. Meciul de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun, sarbatorit de Rusia pe 7 ianuarie. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, Viacheslav…

- O jurnalista de la Wall Street Journal l-a intrebat pe Vladimir Putin la conferința de presa marator pe care liderul rus a susținut-o joi daca vrea sa conduca lumea, potrivit stirileprotv.ro.Intrebat de o jurnalista de la Wall Street Journal daca ar dori sa conduca lumea, Vladimir Putin i-a…

- Ca raspuns la retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, armata rusa discuta masurile necesare pentru imbunatatirea capabilitatilor militare, a declarat ministrul apararii al Rusiei, Serghei Soigu, potrivit Hurriyet, citat de Rador.