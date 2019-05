Ministrul Breaz: Vom finaliza Codul patrimoniului naţional până în luna august ''Este vorba de un cod al patrimoniului ce va fi finalizat, si este prins pe un proiect POR, in august anul acesta. Este nevoie, practic, sa reevaluam tot ce inseamna patrimoniu material si imaterial. Avem o lista a acestor monumente, de circa 27.000, dar dintre acestea cred ca o treime nu mai exista in momentul de fata, circa o treime nu au ce cauta pe lista respectiva deoarece nu sunt cladiri de patrimoniu, nu sunt monumente de patrimoniu, si mai sunt in afara acestei liste monumente care merita sa fie pe lista respectiva, indeplinind conditiile. Vom finaliza acest cod al patrimoniului tocmai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

