- Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in SUA, a participat la o intalnire cu reprezentanții companiilor americane interesate de oportunitați de afaceri oferite de economia romaneasca. Premierul a vorbit despre consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.La intrevedere…

- Peste 66.000 de protestatari ai miscarii "Vestele galbene" au iesit în strada sâmbata, în Franta, pentru a cincea saptamâna consecutiv. La Paris, pe bulevardul Champs-Elysées au avut loc mai multe altercatii violente, iar fortele de ordine au intervenit cu…

- Vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, s-a intalnit miercuri cu premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, si cu ministrul de Interne, Andrei Nastase. In cadrul intalnirii care a avut loc la Casa Alba, cei trei oficiali au discutat despre imbunatatirea situatiei economice in Republica Moldova…

- Amber Rudd, ministrul Muncii și al pensiilor, din guvernul lui Boris Johnson, a demisionat, sambata, spunand ca executivul nu face suficient pentru a ajunge la un acord pentru Brexit. Fostul ministru a declarat pentru BBC News ca nu au avut loc "negocieri formale" cu UE, ci doar "discuții" și a adaugat…

- Noua legislatie antiterorism ii va permite ministrului afacerilor interne australian, Peter Dutton, sa amane revenirea in tara a australienilor cu varste de peste 14 ani care sunt suspectati de extremism, de legaturi cu organizatii teroriste sau de participare la conflicte externe, cum sunt sustinatorii…

- Hackeri neidentificati au furat date personale ale unor milioane de bulgari de la fisc, au anuntat marti autoritatile, care noteaza o posibila legatura rusa in scandal, relateaza The Associated Press.Premierul bulgar Boiko Borisov a convocat o reuniune de urgenta a tuturor serviciilor din domeniul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiata marti la Comisia parlamentara de ancheta pentru investigarea presupuselor fraude la alegerile europarlamentare. Comisia a fost infiintata la propunerea coalitiei PSD-ALDE, in conditiile in care alegerile au fost organizate de Guvernul PSD-ALDE. Carmen…

