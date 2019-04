Ministrul Apelor și Pădurilor vine în Maramureș La sfarșitul acestei saptamani, in Maramureș este așteptat ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș. In cadrul vizitei de lucru organizata in județul nostru, ministrul va realiza o verificare și la lucrarile hidrotehnice din localitațile Botiza, Seini, Vișeu de Sus, Petrova. In cursul zilei de vineri, 5 aprilie 2019, cu incepere de la ora 12.00, in […] The post Ministrul Apelor și Padurilor vine in Maramureș appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și directorul general al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, Gheorghe Mihailescu, au supervizat joi, 28 martie, o acțiunea de plantare a nu mai puțin de 400 de puieți de stejar, frasin și paltin in zona Copșa Mica. Read More...

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Bistrita, dupa o intalnire cu membrii comisiei de specialitate din Senat, ca legea vanatorii va fi modificata, astfel incat sa fie permisa vanarea cormoranilor, specie protejata de lege in prezent. Ioan Denes a spus ca problema adusa in atentia…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bistrita, ca legislatia privind personalul silvic va fi modificata in sensul ca se va acorda un statut special padurarilor, astfel incat agresiunile asupra acestora sa fie interpretate ca in cazul infractiunilor…

- Legea nr. 150/2017 a aprobat Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.50/2016 pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere. Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Denes, a cerut factorilor responsabili stabilirea unor termene clare atât, în ceea ce priveste începerea…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a facut, joi, o verificare in teren a modului in care s-a respectat legislatia silvica in ceea ce priveste intocmirea, receptionarea si avizarea amenajamentului silvic al municipiului Targu Mures.

- Apa bruta furnizata de Administratia Bazinala Arges-Vedea catre Apa Nova s-a incadrat in limitele prevazute de lege, a declarat luni, 4 februarie, ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, in cadrul unei conferințe de presa. "Desi am transmis doua comunicate clarificatoare privind calitatea apei…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, anunta ca analizele efectuate in data de 28 ianuarie de la statia Crivina arata ca amoniu in apa era de 0,796 mg/l, ceea ce inseamna ca se incadreaza in limitele legii, precizand ca Apa Nova trebuia sa anunte in scris acest lucru, dar au anuntat telefonic.…

- Apa bruta furnizata de Administratia Bazinala Arges-Vedea catre Apa Nova s-a incadrat in limitele prevazute de lege, a declarat, luni, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes. "Desi am transmis doua co...