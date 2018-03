Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Carmen Dan și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, se afla in zonele afectate de inundații din Covasna și Brașov. Oficialii atrag atenția ca pericolul nu a trecut iar situația ramane critica, mai ales ca sunt așteptate noi precipitații la finalul acestei saptamani.…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca ministrul Carmen Dan a ajuns in zonele afectate de inundatii aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, unde un elicoper "efectueaza un survol pentru monitorizarea in ansamblu a situatiei din zona respectiva".

- Trei drumuri județene și doua comunale sunt inchise din cauza inundațiilor in județul Covasna. Poliția le recomanda șoferilor sa evite deplasarile in zonele in care apele s-au revarsat. Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a anunțat ca sunt inchise traficului rutier urmatoarele drumuri: DJ 131…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi dimineata, ca in judetul Covasna, in zona Baraolt, exista in continuare riscul de rupere a digului, desi apele sunt in scadere, si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unei mici parti din populatie, foarte…

- Ministrul Apelor, Ioan Denes, spune ca situatia din localitatea Capeni (Covasna), unde exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt, s-a "ameliorat", dar exista in continuare o portiune critica de aproximativ 30 de metri, iar acolo a fost suprainaltat digul…

- Directorul general in cadrul Ministerului Apelor si Padurilor, Olimpia Negru, a declarat, joi, ca se fac eforturi „supraomenesti” pentru ca digul sa nu cedeze,din cauza viiturii,in Capeni, judetul Covasna, unde autoritatile au decis evacuarea a peste 300 de oameni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se deplaseaza joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si va incerca sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Aceasta a spus la Antena 3 ca daca va fi nevoie va fi facuta o evacuare forțata.„Oamenii…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza ca la aceasta ora (8:00), la nivelul județului sunt inchise circulației rutiere urmatoarele artere: DJ 131 B > Baraolt – Augustin (județul Brașov) inchis circulației rutiere pe o distanța de 1 km. DJ 131 > Baraolt – Capeni, de la intersecția cu DJ131B…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele.

- Coduri de inundatii, oameni evacuati si dig in pericol pe Raul Olt Foto: Arhiva. Pâna la prânz, este în vigoare codul portocaliu de inundatii pentru râurile din 9 judete: Arges, Teleorman, Dâmbovita, Giurgiu, Buzau, Covasna, Harghita, Brasov si…

- 22.30 20 de persoane din Augustin s-au autoevacuat (șase familii) la rude. Inca nu se știe daca este cazul sa fie evacuate și alte persoane. 21.40 Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel…

- Vremea rea face ravagii in Romania. In regiune a plouat atat de tare incat apele au luat pe sus masini de teren.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

