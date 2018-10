Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse Codului Silvic rezolva problema lemnului de foc, Regia Naționala a Padurilor fiind obligata, pentru prima data, sa puna pe piața un milion de metri cubi de lemn de foc pentru populație, anunța ministrul Apelor.Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș a declarat, vineri,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca ministerul este intr-o faza avansata de a finaliza regulamentul de valorificare a masei lemnoase, astfel incat lemnul de foc sa ramana la dispozitia populatiei. "In data de 23 august s-a promulgat modificarea Codului…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Oradea, ca ministerul, prin Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri, deruleaza in judetul Bihor 18 lucrari, aflate in diverse etape de executie, in valoare totala de 1,9 miliarde de lei. "Este administratia bazinala cea mai harnica din…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat astazi la vernisarea expoziției „100 de ani de silvicultura in Romania”, la Muzeul Cinegetic al Carpaților Posada, eveniment organizat in contextul Centenarului Marii Uniri. Expoziția, dedicata silviculturii romanești, prezinta lumea silvicultorilor…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a venit la Constanta intr o vizita de lucru, in cursul zilei de 14 august, unde a facut si o declaratie de presa cu privire la situatia plajelor din judetul Constanta. Ministrul a parut multumit de starea acestora, fiind chiar uimit de faptul ca are unde sa…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat la Constanta, la o sedinta de lucru a Centrului de Lucru Local de Combatere a Bolilor, unde primari, viceprimari si reprezentanti a asociatilor din Dobrogea au fost prezenti.Pesta porcina africana a fost principalul subiect de discutii.Au fost…

- Ioan Deneș s-a intalnit, vineri, in Munții Apuseni, cu cei care lucreaza in sectorul silvic și le-a prezentat viitoarele modificari ale Codului Silvic, precizandu-le ca lemnele cazute in padure in urma unor calamitați, care stau nevalorificate de mult timp, vor putea fi folosite de populație. ”S-a constatat…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Daneș, se afla, vineri, in Munții Apuseni, unde s-a intalnit cu primarii pentru rezolvarea problemelor privind lemnele de foc, a scris, deputatul Ioan Dirzu, pe Facebook. ”Sunt impreuna cu ministrul Apelor și Padurilor dl. Ioan Denes in Munții Apuseni unde ne intalnim…