- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a facut, astazi, o vizita la Barajul de acumulare de la Puciosa, in urma Post-ul Barajul Pucioasa: Ministrul Apelor ii reduce riscul de inundații, Ministrul Mediului il inchide! Primaria are soluția pentru alimentarea cu apa, dar nu are banii! apare prima data…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes a facut vineri, 30 martie o vizita de lucru in judetul Dambovita. Prima oprire a fost in orașul Pucioasa unde a fost așteptat de primarul Constantin Ana, președintele CJ, Daniel Comanescu, subprefectul Florina Mureșan, vicepreședinții Luciana Cristea și…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in timpul vizitei sale in judetul Dambovita, ca s-a deplasat in urma cu o zi la lacul de acumulare de la Suhaia, judetul Teleorman, acolo unde apele se revarsa peste digul de protectie, si ca "situatia este critica", dar este tinuta sub…

- Vizita oficiala de astazi a ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in judetul Dambovita, incepe la ora 10.00 la Pucioasa. Este vorba de o deplasare la Barajul Lacului de Acumulare Pucioasa.

- Discursul ministrului Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, cu ocazia Zilei Internaționale a Apei Aula Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisești 22 martie 2018 Doamnelor si domnilor, Stimati colaboratori,…

- Industria petrochimica si sectorul agro-alimentar din Romania pot juca un rol important in crearea unei noi industrii bazate pe utilizarea de biomasa ca materie prima si transformarea ei in produse cu valoare adaugata, potrivit celui mai recent raport de tara elaborat de Bio-Based Industries Consortium…

- Ministrul a vorbit cu oamenii care refuza sa-si paraseasca locuintele, iar acestia i-au spus ca stau de paza, pentru a-si proteja bunurile. In localitatea Capeni din Covasna exista riscul de rupere a digului de protectie care preia viitura produsa pe raul Olt, transmite Romania TV. Citeste…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele.

- Noul ministru al Apelor și Padurilor, Ioan Denes (foto), are dreptul, potrivit legii, la maxim șapte consilieri. Ca atare, imediat dupa ce a aterizat la acest minister, el și-a adus mai mulți consilieri al caror CV lasa insa de dorit....

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, s-a intalnit, joi, cu directorii Administratiilor Bazinale de Apa (ABA) din tara, in vederea semnarii caietelor de sarcini pentru 13 proiecte finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si a cerut ca, pana la data de 15 martie 2018, acestea…

- Entitati din domeniul forestier ce provin din toate regiunile de dezvoltare vor face parte din doua grupuri de lucru cu scopul de a analiza problematica din acest sector, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Ministerului Apelor si Padurilor (MAP), transmis marti AGERPRES. Decizia a fost luata…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a fost prezent sambata, 3 martie, la Pitești, ocazie cu care au avut loc consultari in cadrul unei ședințe de lucru cu silvicultorii, proprietarii de paduri și primarii ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, ieri, 03 martie 2018, la Pitești, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat cu responsabilitați in ...

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, a participat sambata, la consultarea publica de la Pitești privind identificarea problemelor din domeniul padurilor. Printre problemele ridicate de participanții la intalnirea de lucru se numara: criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, vineri, la Ramnicu Valcea, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilitați in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii problemelor…

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut miercuri, 28 februarie 2018, o declaratie politica privind criza lemnului de foc pentru populatie. “Stimati colegi, Am venit astazi in fata dumneavoastra pentru a detalia una din cele mai stringente probleme cu care se confrunta populatia Romaniei, dar despre…

- Ministerul Apelor si Padurilor, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Valcea, va organiza in data de 02 martie 2018, incepand cu ora 10:00, in Municipiul Ramnicu Valcea, in sala mare a Consiliului Județean Valcea, o intalnire de lucru la care vor participa reprezentanti ai proprietarilor și…

- Politistii locali din Targoviste i-au salvat de la moarte sigura pe oamenii strazii pe care i-au strans si dus in adaposturile Primariei. Noaptea trecuta, temperaturile resimtite de corpul uman a fost de -20 de grade, iar in nopatea de miercuri spre joi acestea vor fi si mai scazute. Meteorologii au…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat, astazi, 24 februarie 2018, la Suceava, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanți ai autoritaților publice și factori interesați din domeniul privat, cu responsabilitați in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii…

- Sambata, 24 februarie, incepind cu ora 10.00, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent la Palatul Administrativ din Suceava, la o dezbatere privind problematica din sectorul forestier. Dezbaterea trebuia sa se desfașoare saptamana trecuta, insa a fost amanata din cauza ca ministrul a…

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, nu are o solutie pentru a rezolva criza lemnelor de foc si s-a ferit sa dea un raspuns clar legat de modificarea Codului Silvic, dupa o intalnire avuta sambata la Bistrita cu reprezentantii forestierilor.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a organizat sambata, la Bistrita, o prima intalnire regionala pe probleme de silvicultura, la care au fost prezenti reprezentanti din 12 judete, dar si prefectul de Bistrita-Nasaud, Ovidiu Frent, si presedintele Consiliului Judetean, Radu Moldovan. "Astazi…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, și-a amanat vizita pe care ar fi urmat sa o faca la finalul acestei saptamani in județul Suceava pentru a participa la o dezbatere pe probleme din domeniul forestier. Prefectura Suceava a informat ca dezbaterea, care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, la ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va fi prezent, vineri, 16 februarie, in Suceava, pentru a se intalni cu proprietarii de paduri, cu silvicultori și cu reprezentanții firmelor din domeniu. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a precizat ca dezbaterea pe problematica din sectorul ...

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, va participa, vineri, 16 februarie, la Suceava, la o dezbatere despre problematica din sectorul forestier. Prefectul județului, Mirela Adomnicai, a spus ca intalnirea va avea loc de la ora 11:00, in sala “Ștefan cel Mare” a Palatului Administrativ. Adomnicai…

- Think-tank-ul berlinez European Council of Foreign Relations (ECFR) a publicat ediția 2018 a Monitorului Coeziunii UE – o analiza a coeziunii celor 28 de membri UE. Din perspectiva europeana, cea mai mare ingrijorare o reprezinta Italia– potrivit studiului, aceasta țara a inregistrat cel mai profund…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca la nivelul ministerului au fost identificati bani europeni pentru inventarierea populatiei de ursi, anunța Agerpres. ”Pentru ca sunt preocupata de ce se intampla si sa stiu exact cate specii sunt…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu.Citeste si: Rasturnare de situatie: DIICOT…

- Propuneri pentru educație de la Maria Grapini. Europarlamentarul va inmana o serie de masuri prim-ministrului Viorica Dancila saptamana viitoare. O parte dintre ele vizeaza reforma in educație. Prezenta la Interviurile Libertatea, Maria Grapini a spus ca se bucura ca dupa 100 de ani de Romanie Mare,…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe nu va mai merge, marti, in vizita la Palatul Victoria, in locul sau urmand sa participe, la o intalnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei. Decizia vine dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Criza politica in Romania dupa ce formatiunea de guvernamant i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose. Dupa sedinta forului de conducere al Partidului Social Democrat, prim-ministrul roman a anuntat ca isi da demisia.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- "Astazi are loc ședința Consiliului Executiv Național al PSD. O ședința ”de criza”, cum altfel? Pentru ca, de mai bine de un an, PSD da senzația unui partid aflat in perpetua criza. A caștigat alegerile, a format guvernul, dar nu este capabil sa gestioneze victoria politica. Deciziile pe care le…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- Marian Preda considera ca lupta pentru succesiunea la șefia partidului și pentru candidatura la prezidențiale se va inteți și ca Liviu Dragnea nu va mai rezista "Azi este inceputul sfarșitului lui Dragnea. Fizionomia lui la conferința de presa de azi exprima teama, deruta, neincredere. Se…

- Lemnele din Romania mai scumpe decat in import Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata…

- Anul 2017 a fost extrem de agitat pentru sectorul forestier, pe fondul unor modificari legislative importante, dar si al unor scumpiri agresive a masei lemnoase, Romania devenind - in premiera istorica - importator net de busteni. Masa lemnoasa licitata de Romsilva a fost adjutecata la…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

- Anul 2018 incepe șchiopatat pentru Cabinetul Tudose. Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, din motive de sanatate, potrivit unui comunicat de presa. „Stimate domnule prim ministru, Prin prezenta, va aduc la cunostinta faptul ca starea mea de sanatate nu imi mai permite…

