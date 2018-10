Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a declarat, miercuri, in plenul Camerei Deputaților, ca liberalii ar trebui sa aiba pe cizme noroiul cu care improașca instituția pe care o conduce, precizand ca, in lipsa faptelor, orice acuzație aduce PNL este „apa de ploaie”, informeaza Mediafax.…

- Ședința Comisiei pentru Agricultura a Camerei Deputaților se desfașoara la Alba Iulia cu ocazia la anului Centenar. Aceasta a inceput la ora 10.00 și are loc in sala 100 a Prefecturii Alba. La ședința participa Ioan Deneș, ministrul Apelor si Padurilor, directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu, directorul…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a anuntat vineri, la Bistrita, ca Lacul Colibita, numit „Marea de la Munte”, va fi golit in aceasta toamna, urmand ca in primavara anului viitor sa inceapa lucrarile de curatare si reabilitare a barajului.

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, si Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, alaturi de directorul Directiei Silvice Prahova, Dragos Ciomag, au fost prezenti miercuri, 5 septembrie 2018 la "Muzeul Cinegetic al Carpatilor - Posada" pentru a participa la Expozitia Jubiliara…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, marti, ca plajele de pe litorarul romanesc arata bine, singurele probleme fiind cele cauzate de algele aduse la tarm de marea agitata. Denes a prezizat ca plaja din Costinesti, unde faleza a fost distrusa de eroziune, va inchisa din nou.

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a declarat, vineri, ca din datele pe care le are s-au diminuat taierile ilegale din padurile Romaniei, insa nu se va putea elimina niciodata total acest fenomen. Ioan Deneș a fost intrebat, vineri, la Campeni, despre situația taierilor ilegale de copaci, precizand…

- Vineri, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș a efectuat o vizita de lucru in Munții Apuseni. Acesta s-a intalnit cu primarii din zona și cu reprezentanți ai ocoalelor silvice, pentru soluționarea cat mai rapida a problemei accesibilitații populației la lemnele de foc. Potrivit deputatului PSD de…

- Ioan Deneș s-a intalnit, vineri, in Munții Apuseni, cu cei care lucreaza in sectorul silvic și le-a prezentat viitoarele modificari ale Codului Silvic, precizandu-le ca lemnele cazute in padure in urma unor calamitați, care stau nevalorificate de mult timp, vor putea fi folosite de populație. ”S-a constatat…