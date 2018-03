Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, s-a intalnit, joi, cu directorii Administratiilor Bazinale de Apa (ABA) din tara, in vederea semnarii caietelor de sarcini pentru 13 proiecte finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) si a cerut ca, pana la data de 15 martie 2018, acestea…

- Alimentarea cu apa potabila a orasului Pucioasa si comunele Branesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele si Doicesti, ramane o prioritate stringent pe agenda de lucru a administratiei orasului Pucioasa dar si pe agenda de lucru a deputatului PSD, Corneliu Stefan. Deputatul PSD Dambovita, Corneliu Stefan a…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice sucevene, precum si cu factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii ...

- Comisarul european responsabil pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, efectueaza o vizita la Bucuresti in zilele de 22 si 23 februarie, pe durata careia va avea o serie de intalniri cu ministri din Guvernul condus de Viorica Vasilica Dancila. Oficialul de la Bruxelles…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, nu are o solutie pentru a rezolva criza lemnelor de foc si s-a ferit sa dea un raspuns clar legat de modificarea Codului Silvic, dupa o intalnire avuta sambata la Bistrita cu reprezentantii forestierilor.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a organizat sambata, la Bistrita, o prima intalnire regionala pe probleme de silvicultura, la care au fost prezenti reprezentanti din 12 judete, dar si prefectul de Bistrita-Nasaud, Ovidiu Frent, si presedintele Consiliului Judetean, Radu Moldovan. "Astazi…

- In contextul revendicarilor salariale, conducerea A.N. „Apele Romane” face urmatoarele precizari: - in acest moment, s-a finalizat reincadrarea personalului in temeiul prevederilor Legii nr.153/2017 pe funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzatoare vechimii in munca și vechime in specialitate.…

- Ministerul Apelor si Padurilor (MAP) spune ca actiunile de protest organizate de salariatii Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR), institutie aflata in coordonarea MAP, sunt, in buna parte, indreptatite si ca a dispus ANAR ca, imediat dupa aprobarea bugetului, sa inceapa negocierea actului…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Ioan Denes, propunerea PSD pentru Ministerul Apelor si Padurilor, a lucrat ca electrician la CFR pe timpul facultatii, apoi a fost profesor la un centru de plasament si a condus doua societati comerciale inainte de a ajunge in Parlament, in 2012.

- PSD s-a intrunit vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului Guvern. Numele ministrilor propusi pentru noul cabinet condus de Viorica Dancila au fost votate intr-o ședința de trei ore a conducerii PSD. Mai mulți miniștri din fostul cabinet s-au retras…

- Reprezentantii USR sunt de parere ca PSD a nominalizat la sefia Ministerului Apelor si Padurilor un sustinator al distrugerii ariilor naturale protejate. "USR critica public practica PSD de a propune ministri in functie de jocurile de putere din partid, nu in functie de competente si performante.…

- Decretul privind revocarea Doinei Pana din functia de ministru al Apelor si Padurilor si decretul de numire al senatorului PSD Ioan Denes pentru aceasta functie au ajuns, marti, pe masa presedintelui Klaus Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie. Ea i-a inaintat premierului Mihai Tudose demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor „pe motiv de sanatate”, potrivit unui comunicat al Guvernului. In cererea de demisie, Doina Pana a precizat, totusi, ca va ramane parlamentar.…

