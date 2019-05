Ministrul Apelor si Padurilor acuza consultantii UE din Romania ca intarzie proiectele de mare infrastructura

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat, vineri, ca va sesiza Comisia Europeana si pe premierul Viorica Dancila in privinta consultantilor tehnici de la JASPERS, care, in opinia sa, ar intarzia "nepermis de mult" investitiile derulate pe fonduri europene nu doar la ministerul pe care il…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca va sesiza Comisia Europeana si pe premierul Viorica Dancila in privinta consultantilor tehnici de la JASPERS, care, in opinia sa, ar intarzia "nepermis de mult" investitiile derulate…

- 'In cadrul sesiunii de astazi a Consiliului informal de mediu pe care o voi prezida vom dezbate unul dintre cele mai importante aspecte din domeniul gospodaririi apelor. Este vorba despre managementul resurselor de apa, controlul poluarii apei cu plastice, respectiv micro-plastice din rauri catre…

- Romania gazduieste, luni si marti, la Palatul Parlamentului, reuniunea informala a ministrilor Mediului din statele membre ale Uniunii Europene (UE), in contextul detinerii Presedintiei Consiliului UE. Evenimentul este co-prezidat de catre viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela…

- Acesta a mai cerut explicatii in legatura cu aparitia acestor date in plina campanie electorala pentru alegerile europarlamentare. 'Sunt nevoit sa constat ca PSD detine in arsenalul de campanie doar petarde, de doua tipuri: fumigene si lacrimogene. La fumigene as putea sa mentionez povestea…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a declarat joi, la Bistrita, ca raurile din vestul tarii unde s-au inregistrat depasiri ale cotelor de inundatii sunt monitorizate si tinute sub control, iar efectele produse de indundatii nu sunt majore. Ministrul a precizat ca, potrivit prognozelor hidro…

- PSD urmeaza sa decida, miercuri, in Comitetul Executiv National, daca va face remaniere sau restructurare, pentru a-i schimba din Guvern Pe Rovana Plumb, Natalia Intotero, dar si pe Tudorel Toader. Varianta restructurarii presupune schimbarea denumirii unor ministere sau desfiintarea unora, pentru ca…

- Propunerea de modificare a Directivei privind apa potabila este una dintre prioritatile majore din domeniul Mediului a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene (UE), a declarat, marti, la Bruxelles, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, inaintea inceperii Reuniunii Consiliului de…