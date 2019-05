Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, s-a aflat astazi, 23 mai, in vizita de lucru in județul Neamț, iar unul din popasuri le-a facut dimineața, la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, din Vanatori-Neamț. Insoțit de directorul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu,…

- In urma unei ședințe fulger, directorul general interimar al Regie Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, i-a demis, marți, pe cei mai importanți directori din conducerea regiei, pentru mari deficiențe manageriale....

- Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva a fost aprobat de Guvernul Romaniei in sedinta de miercuri, 24 aprilie. In bugetul aprobat, Romsilva are prevazute venituri de 2,44 miliarde de lei si cheltuieli de 2,35 miliarde de lei, fiind alocate sume mai mari, comparativ…

- Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a efectuat, luni, o vizita de lucru in județul Gorj. Demnitarul a fost insoțit de directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), Victor Sandu, de directorul general al RNP ROMSILVA, Gheorghe Mihailescu, de directorul Administrației Bazinale…

- Dosarele in care Gheorghe Ștefan este judecat pentru fapte de corupție, la Tribunalul Neamț, vor merge inainte separat. Pe motiv ca stadiul judecații este diferit, dar și conținutul infracțiunilor este diferit, instanța a respins cererea de reunire. Prin urmare, cauza in care Gheorghe Ștefan este judecat…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, insoțit de directorul general al Administrației Naționale „Apele Romane”(ANAR), Victor Sandu, directorul general al Regiei Naționale a Padurilor „Romsilva”(RNP), Gheorghe Mihailescu, directorul Administrației Bazinale de Apa Olt(ABA), Ștefan Prala, directorul…

- Coalitia PSD-ALDE ii va retrimite miercuri inapoi bugetul de stat pe 2019 presedintelui Iohannis in aceeasi forma precum cea pe care seful statului a respins-o si a inapoiat-o pentru corectura. ”Din ce știu, miercuri avem ședința de plen reunit pentru a-i retrimite leneșului de la Cotroceni Legea bugetului”,…