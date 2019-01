Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a raspuns pe Facebook unei intrebari privind calitatile sale de a ocupa aceasta functie, precizand ca nu a facut armata pentru ca era student, insa are abilitatile necesare manuirii unei arme, dovada fiind rezultatele obtinute la concursurile de tir.

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, lanseaza un nou atac pe Facebook, la adresa președintelui Klaus Iohannis in scandalul numirii noului șef al Statului Major al Armatei, susținand ca a incercat sa-l contacteze pe șeful statului direct, inainte de CSAT, insa i s-a raspuns ca "președintele este ocupat".

- „Vai de capul vostru de politicieni marunti si fara scrupule. Stop joc! S-a mers prea departe!"; scrie Traian Basescu pe contul sau de Facebook. El subliniaza ca Armata nu este nici camp de lupta politica si nici "loc de destrabalare electorala". "In mod egal, presedintele Iohannis,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu a explicat in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de vineri motivul pentru care nu a acceptat propunerile sale pentru ocuparea unor posturi in conducerea Armatei, printre care si acela de sef al Statului Major…

- Prezent la Bistrița cu ocazia dezvelirii statuii domnitorului Petru Rareș, ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat intr-o conferința de presa ca industria noastra de aparare nu este pregatita sa raspunda nevoilor armatei Romaniei pentru a fi compatibila cu toate armatele din structura…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anunțat ca ofertele companiilor interesate de producerea de corvete vor fi analizate de o comisie constituita la nivelul Departamentul pentru armament, dupa cum relateaza defenseromania.ro. Ministrul a anunțat și data exacta cand vom cunoaște firma constructoare,…