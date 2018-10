Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doi protestatari palestinieni, inclusiv un copil, au fost ucisi in confruntari cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul Ynetnews.com. Ministerul palestinian al Sanatatii a anuntat ca un copil in varsta de 12 ani si un barbat…

- Rusia a completat livrarea unui sistem de aparare antiaerian de tip S-300 catre armata siriana, a anunțat marți Ministerul rus al Apararii, dupa ce un avion militar rus a fost doborat in mod accidentale de forțele din Siria, relateaza site-ul postului France 24, scrie Mediafax.Ministrul Apararii,…

- Autoritatile israeliene au anuntat ca un infirmier palestinian al organizatiei Medici Fara Frontiere (MSF) a deschis focul asupra soldatilor israelieni in Fasia Gaza. MSF a raportat vineri moartea barbatului si a anuntat ca verifica circumstantele, relateaza AFP. Potrivit Cogat, organism al Ministerului…

- Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat mortal nu departe de tabara de refugiati Al-Boureij. Sadi Muammar, de 26 de ani, a murit dupa ce fost lovit in cap de un glont la est de Rafah, a precizat ministerul din teritoriul palestinian condus de miscarea islamista Hamas.Cateva mii…

- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in timpul protestelor si ciocnirilor care au avut loc de-a lungul frontierei cu Israelul, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat…

- Armata israeliana a anuntat miercuri clasarea fara declansarea unei cercetari penale a anchetei asupra unei operatiuni soldate cu zeci de victime in august 2014 in Fasia Gaza, considerata "crima de razboi" de unele ONG-uri, relateaza AFP, Reuters si DPA. La 1 august 2014, la aproape o…

- Armata israeliana a atacat, vineri dupa-amiaza, o pozitie militara a miscarii Hamas, in nordul Fasiei Gaza, dupa un atac cu grenada, informeaza site-ul Ynetnews.com conform mediafax. Incidentul a avut loc in pofida armistitiului in vigoare intre Israel si miscarea fundamentalista Hamas.…

- Statele Unite observa de aproape situatia din Fasia Gaza si considera ca aceasta este foarte ingrijoratoare, insa Israelul are dreptul de a se aparare, a afirmat joi Departamentul de Stat, relateaza site-ul agentiei Reuters.