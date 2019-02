Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala nu prea se poate pronunta pe aspecte care tin de buget. In conditiile in care Curtea Constitutionala va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineinteles ca acest buget va relua pasii. Va reintra in comisii,…

- Gabriel Les, ministrul Apararii Nationale, sustine ca daca CCR va admite sesizarea presedintelui privind bugetul Romaniei, va exista o intarziere de doua luni pana cand legea va fi pusa in acord si va intra in vigoare. "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala…

- PSD respinge acuzațiile președintelui Klaus Iohannis privind bugetul de stat, susținând ca tot ceea ce a spus acesta ar fi o ”minciuna” și ca adevaratul motiv pentru care șeful statului a refuzat sa promulge bugetul de stat ține de reducerea sumelor alocate serviciilor secrete. PSD…

- Președintele Klaus Iohannis avertizeaza ca bugetul propus de PSD-ALDE și adoptat astazi de Parlament este construit superficial, bazat pe cifre supraestimate in raport cu realitațile economice, neglijeaza investițiile și prejudiciaza nevoile reale ale romanilor de a beneficia de

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca proiectul de buget pe 2019, adoptat de Guvern vineri sa fie dezbatut in mai puțin de 7 zile, in ultima zi a saptamanii viitoare ...

- Guvernul va adopta in sedinta de vineri bugetul de stat pe acest an, a anuntat, la inceputul reuniunii, premierul Viorica Dancila. "Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Acesta a fost dezbătut de toate părţile relevante, iar pilonii principali sunt sănătate,…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 urmeaza sa fie adoptat inainte de Craciun. Potrivit unor surse din Coalitia de guvernare, in prezent se lucreaza la proiectul care urmeaza sa fie adoptat de Guvern in perioda 10-13 decembrie.Proiectul de buget va ajunge in Parlament pe 17 decembrie, potrivit…