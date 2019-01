Stiri pe aceeasi tema

- "Odata cu preluarea funcției de ministru al Apararii in a doua jumatate a lunii noiembrie 2018, am luat act de faptul ca mandatul actualei conduceri SMAp se apropie de final, astfel ca trebuia identificata cea mai buna soluție intr-un interval de timp foarte scurt. Prelungirea mandatului ar fi reprezentat…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine, referitor la scandalul prelungirii mandatului sefului Statului Major al Apararii, ca l-a contactat direct si din timp pe presedintele Klaus Iohannis pentru a rezolva situatia, insa reactia Administratiei Prezidentiale a fost ca presedintele este ocupat.

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, spune ca prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii reprezinta un semnal negativ la adresa elitei militare pentru ca insinueaza existența unei „crize de leadership” și relateaza ca a trimis CSAT-ului cu 10 zile inainte documentele…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu a explicat in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de vineri motivul pentru care nu a acceptat propunerile sale pentru ocuparea unor posturi in conducerea Armatei, printre care si acela de sef al Statului Major…

- La aceasta ora are loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Scopul intalnirii este de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei Romaniei. UPDATE ora 12:50. Președintele a declarat, dupa ședința CSAT, ca nu exista nicio propunere…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput vineri, la Palatul Cotroceni, in cadrul acesteia urmand sa fie analizate solicitarile ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei. Pe 19 decembrie, ministrul Gabriel…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru vineri, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul reuniunii vor fi analizate solicitarile ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, referitoare la ocuparea unor posturi…