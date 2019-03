Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat ca, in cazul unei situatii de razboi, lucrurile s-ar complica pentru Romania, insa a dat asigurari ca Armata are stocuri de armament si munitie pentru a rezista pana la interventia partenerilor din NATO. Intr-un interviu acordat duminica…

- Amiralul (r) Romulus Haldan face o radiografie sumbra forțelor armate romane acuzand distrugerea sistemului național de aparare, lipsa resursei umane precum și achizițiile de armament depașit de care alții vos sa scape. Iata analiza și argumentele, potrivit infobrasov.net.A. Armata este elementul…

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a declarat, vineri, ca Romania a cumparat cel de-al treilea sistem de rachete Patriot, iar plata, de 85 de milioane de dolari, a fost facuta catre americani in urma cu doua zile, pe data de 13 martie.„In cadrul programului Patriot am semnat in luna ...

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca avioanele F-16 Fighting Falcon din cadrul Escadrilei 53, Baza 86 Aeriana Fetesti, vor incepe joi misiunile de Politie Aeriana sub comanda nationala. El a facut referire la programul de inzestrare a…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, secretarul de stat Ion Radu, directorul general ROMARM, Claudiu Cucu, directori ai societaților din industria naționala de aparare, precum și o echipa de specialiști din cadrul Ministerului Economiei, au avut marți, 26 februarie, o intalnire de lucru la sediul Ministerului…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, aflat in vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, a declarat marti, intr-o emisiune televizata, ca Romania este vazuta ca un partener serios si ca nimeni nu a ridicat problema coruptiei, chiar daca in tara se discuta atat de mult pe aceasta tema.

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, recunoaște, intr-o conversație pe Facebook, ca nu a efectuat stagiul militar pentru ca era student, insa rezultatele la concursurile de tir ii pot dovedi abilitatile de a manui o arma.Citeste si Augustin Lazar, dupa ședința DNA: Procurorii șefi adjuncți au…