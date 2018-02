Ministrul Apararii: Salariile personalului MApN vor creste cu aproape 3%

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, da asigurari ca nu vor scadea salariile militare, ci ca acestea vor crește in medie cu 3%. Intr-o declarație de presa, conducerea MApN a prezentat calculele bazate pe noua lege a salarizarii, dupa eliminarea, de la 1 ianuarie, a unor categorii de sporuri.…

- Ministrul Apararii Nationale Mihai Fifor a declarat vineri ca nu se asteapta ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din minister sa scada, insa daca vor fi diminuari ministerul este pregatit sa intervina pentru a identifica eventualele cauze. Fifor a subliniat ca aceste scaderi…

- Salariile vor crește pentru copleșitoarea majoritate a angajaților – peste 95% – de la 1 Ianuarie 2018, așa cum prevede legea salarizarii unice. Scad mega-salariile, care nu se incadreaza in structura și ierarhia legii. Pentru situațiile reclamate de scadere a salariilor – cazuri speciale, punctuale…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca pentru personalul MApN salariile vor creste cu aproximativ 3% ca urmare a aplicarii legii salarizarii. "La nivelul MApN, salariul se plateste in data de 15 a fiecarei luni. La acest moment, toate unitatile militare fac state…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- In prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, miercuri, 7 februarie, la sediul MApN, s a desfasurat autoevaluarea activitatii Statului Major al Apararii pentru anul 2017.Potrivit MApN, pe agenda activitatii au fost incluse…

- In timp ce tot mai mulți angajați din justiție, sanatate, administrație și educație reclama venituri mai mici, ministrul Muncii vine cu explicații. Lia Olguța Vasilescu susține ca doar trei la suta dintre bugetari primesc bani mai puțini.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana. . Se pare ca MApN vrea, printre altele, o asistenta psihologica mai buna pentru militarii afectati de sindromul de stres post-traumatic.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a dispus sesizarea Parchetului Militar, dupa ce o drona militara subacvatica detinuta de Armata Romana a fost pierduta, au declarat, luni, pentru AGERPRES, reprezentanti ai MApN.Potrivit acestora, platforma a fost pierduta in luna iunie a anului trecut,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca modernizarea marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata, afirmand ca pentru a consolida pozitia strategica a Romaniei la Marea Neagra, avem nevoie de forte navale performante.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni sambata cu echipa de comanda a Centrului 39 Scafandri din Constanta si va vizita Divizioanele 150 Nave Purtatoare de Rachete si 50 Corvete din Mangalia. "Astazi, ma voi intalni cu echipa de comanda a Centrului 39 Scafandri din Constanta,…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…

- Salariile politistilor vor creste, din 1 februarie, in urma aprobarii Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), care asigura…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta majorarea cu 5% pâna la 10% a salariilor pentru mai bine de un sfert dintre politisti. Astfel ca, de la 1 februarie, peste 28.000 de polițiști vor primi mai mulți bani.Potrivit unui comunicat al ministerului, în acest sens, a fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat luni, 29 ianuarie, in cadrul audierilor de la Parlament, ca Romania si-a propus construirea unui submarin. Masura s-ar impune intrucat fortele navale romane lucreaza la un program de dezvoltare a capabilitatilor de lupta antisubmarina.

- Ministrul Apararii Nationale va construi un centru de recuperare pentru militarii care revin din teatre de operatii si are in derulare un proiect cu armata canadiana pentru realizarea unui centru national de psihologie operationala ce va fi implementat in acest an, a anuntat miercuri, prim-ministrul…

- Aproape ca ne-a intrat in obisnuinta refrenul privind salariile „derizorii” ale personalului medical. De fiecare data cand se vorbeste de sistemul de sanatate, se aduc in discutie veniturile modeste ale angajatilor, incomparabile cu cele din tarile mai bine dezvoltate. De aici s-a lansat un alt slogan,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat intr-o conferinta de presa ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul "Cantacuzino", schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. "Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul “Cantacuzino”, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. Dintre aceste posturi, 50 vor fi de cercetare, restul fiind…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul Cantacuzino, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Guvernul a luat o decizie, prin Ordonanța de Urgența, in ultimele zile ale lui 2017, privind punctul de amenda auto, care reprezinta procentual salariul minim (10%), care a crescut de la 1 ianuarie, de la 1450 lei, la 1900 lei. Read More...

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista ‘o echilibrare’, iar ‘excesele’ nu se vor mai regasi. ‘Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a efectuat, in perioada 27-29 decembrie, o vizita la Baza Militara Aeriana Kandahar, Afganistan, unde s-a intalnit cu militarii romani. Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor…

- Seful PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu intelege motivul nemultumirilor exprimate in spatiul public cu privire la Legea Salarizarii, argumentand ca programul de guvernare este pe plus si ca salariile vor creste.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatorii Craciunul, in care arata ca toate gandurile se indreapta catre militarii Armatei Romane, dar si la familiile celor care au pierdut pe cineva drag cazut sub culorile patriei, informeaza Agerpres.ro. Ca in fiecare an,…

- La incetarea din viata a Majestatii Sale Regele Mihai I, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a transmis Casei Regale a Romaniei urmatorul mesaj de condoleante, informeaza MApN. ldquo;Am aflat cu profunda tristete vestea incetarii din viata a Majestatii Sale Regele Mihai I. Armata Romaniei deplange…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a spus, dupa anuntul decesului Regelui Mihai I, ca Majestatea Sa va ramane un „simbol national al rezistentei”, care a dat dovada de curaj in cele mai grele momente ale tarii. „Regele Mihai I va ramane de-a pururi in istoria neamului romanesc drept simbolul…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, transmite condoleanțe Casei Regale pentru "imensa pierdere" generata de moartea Regelui Mihai, subliniind ca fostul suveran a fost "simbolul național ar rezistenței" și "a dat dovada de verticalitate și de un deosebit curaj in momente…

- Guvernul va ignora anul viitor cererea Comisiei Europene de a respecta obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), care prevede un deficit de 1% si va amana ajustarea structurala anuala de cel puțin 0,8% din PIB din 2018, potrivit unui proiect de buget pe anul viitor citat de Profit.ro . Deficitul bugetului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat, joi seara, ca Armata Romana reprezinta "pilonul cel mai important al NATO pe flancul de Est si principalul jucator la Marea Neagra". El a declarat, intr-o emisiune la Antena 3, ca Armata Romana nu se modernizeaza ''doar in dotari", ci si "in modul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu omologul moldovean, Eugen Sturza, aflat in vizita la Bucuresti cu prilejul participarii la Parada de Ziua Nationala a Romaniei.Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discutiile s-au axat pe stadiul cooperarii bilaterale…

- Proiectul de buget pentru anul 2018, obtinut de profit.ro, prevede majorarea, in contextul transferarii contributiilor la sanatate si pensie in sarcina angajatului, cu 25% a salariilor brute, indemnizatiilor si altor elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot. Anunțul a fost facut, luni, de Administratia Prezidentiala. Astfel, seful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol”…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind achiziționarea sistemului de rachete Patriot, potrivit Administrației Prezidențiale. Astfel, șeful statului a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea "Capabilitații de aparare aeriana cu baza…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, la Arad, ca miercuri va fi semnat contractul de achizitie de la Guvernul SUA a sistemelor de rachete Patriot, iar in aceeasi sedinta a Guvernului s-ar putea aproba programul de inzestrare cu transportoare blindate 8x8 Piranha. Ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat, miercuri seara, de ce anul acesta i-a invitat pe Calin Popescu Tariceanu si pe Liviu Dragnea la parada de Ziua Nationala, in conditiile in care in 2016 acestia au lipsit de pe lista. "Anul trecut, intr-adevar, nu am invitat pe toata lumea, fiindca am…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca nu va participa la receptia organizata, la Palatul Cotroceni, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei – 1 Decembrie. ”Nici vorba”, a spus liderul PSD. In urma cu o zi, și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa adoptarea in Camera Deputatilor a legii privind achizitionarea rachetelor Patriot, ca spera ca saptamana viitoare sa fie semnat contractul cu Guvernul Statelor Unite, iar in 15 decembrie sa se incheie aceasta tranzactie. "Eu…

- Aviz pozitiv pentru achizitia rachetelor Patriot. Cand va deveni operational sistemul Comisia de Aparare din Senat a adoptat, luni, in unanimitate raportul privind legea ce vizeaza achizitia rachetelor Patriot. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat, luni, ca primul sistem Patriot…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a vizitat vineri, 17 noiembrie, imobilul detinut de M.Ap.N. in Centrul istoric al orasului Baile Herculane, in vederea evaluarii si identificarii solutiilor tehnice care sa permita reabilitarea cladirii si reintroducerea ei in sistemul medical militar.

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat vineri ca MApN va avea, in doi ani, o noua baza pentru recuperarea militarilor raniți in teatrele de operații, prin reabilitarea și reintroducerea in sistemul medical militar a unui imobil din stațiunea Baile Herculane.Citeste si: Isarescu,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Antena3, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat nu a fost o masura luata pentru a crește salariile romanilor. „Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a fost cea mai buna soluție pe care am putut sa…