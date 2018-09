Stiri pe aceeasi tema

- In contextul vizitei oficiale la Washington, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a participat luni, 24 septembrie, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), avand ca tema "Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity". Intervenția ministrului apararii naționale…

- Romania este cea mai pro-americana țara din Europa și forțele americane sunt binevenite in țara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis."Suntem…

- "Romania a fost evidentiata ca fiind una dintre cele cinci tari aliate care au alocat pentru a doua oara consecutiv procentul de 2% din Produsul Intern Brut pentru Aparare. Va reamintesc ca a fost o decizie a Parlamentului Romaniei si a Guvernului Romaniei de a aloca si anul acesta procentul de 2%…

- Romania va continua sa aloce 2% din PIB pentru Aparare si a fost evidentiata la Summitul NATO de la Bruxelles ca fiind una dintre cele cinci tari aliate care a facut aceasta alocare pentru a doua oara consecutiv, a declarat vineri ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Romania a fost…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat, dupa prezența la Summit-ul NATO de la Bruxelles, ca este necesar ca in perioada imediat urmatoare „sa discutam mult mai aplicat despre coerența posturii de aparare și descurajare”, scrie Mediafax.„In cadrul cinei de lucru a miniștrilor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, dupa prezenta la Summit-ul NATO de la Bruxelles, ca este necesar ca in perioada imediat urmatoare „sa discutam mult mai aplicat despre coerenta posturii de aparare si descurajare”.

- Ministerul Apararii precizeaza, intr-un raspuns la o interpelare a deputatului PMP, Eugen Tomac, ca Romania a cheltuit 1,81% din PIB pentru aparare in 2017, potrivit executiei bugetare pe acel an, in contextul in care tara noastra s-a angajat sa aloce 2% din PIB, a anuntat parlamentarul pe Facebook,…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…