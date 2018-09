Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat joi ca in vizita pe care o are programata in Statele Unite ale Americii va transmite mesajul ca Romania intentioneaza sa-si indeplineasca toate obligatiile asumate in plan militar. "Mesajul este unul cat se poate de clar, acela ca Romania este un partener…

- ”In opinia mea, declarațiile comisarului pentru Buget, domnul Gunther Oettinger, trebuie puse in contextul negocierii bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Romania este, prin vocile celor care o reprezentam la Bruxelles, unul dintre cei mai duri negociatori in aceasta privința, iar…

- Romania se afla printre putinele tari din lume care trateaza hepatita, incepand de la fibroza grad I pana la fibroza grad IV, a declarat vineri, la Constanta, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, nu crede ca se poate vorbi foarte curand despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, desi discutia "apare tot mai des in spatiul public si sunt cateva state care au in continuare serviciu militar obligatoriu sau l-au reintrodus". "Va reamintesc…

- Ministrul Mihai Fifor a fost intrebat, vineri, la Sibiu, despre interceptarea unui bombardier rusesc deasupra Marii Negre si a precizat ca nu este ceva nou.”Nu este un lucru nou ce s-a intamplat. Astfel de lucruri apar frecvent, tocmai de aceea exista politie aeriana care se face de pe…

- Republica Moldova este tara cea mai expusa din Europa Centrala si de Est la propaganda rusa, si respectiv cea mai vulnerabila, dupa cum reiese din rezultatele studiului „Rezistenta fata de dezinformare in Europa Centrala si de Est”, citat de media-azi.md.

- Romania si-a atins, la Summitul NATO de la Bruxelles, obiectivele fixate, cel mai important fiind decizia care vizeaza gazduirea de catre tara noastra a unui comandament NATO la nivel de corp de armata de "trei...