Ministrul Apararii Nationale, prezent la festivitatea de absolvire a Academiei Navale Mircea cel Batran (galerie foto)

- Peste 860 de studenti din institutiile militare de invatamant superior Promotia 2019 "Nicolae Balcescu 200" vor participa vineri, 26 iulie, la festivitatile de absolvire si de inaintare in primul grad, dupa cum urmeaza: ora 9.00, Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta, strada Fulgerului nr.…

- Pe 10 iulie a.c., academicienii Petre T. Frangopol 86 de ani, membru de onoare al Academiei Romane si Marian Traian Gomoiu 83 de ani, membru titular al Academiei Romane vor primi titlul de Cetatean de Onoare, in urma demersurilor initiate si promovate de cotidianul ZIUA de Constanta.Cei doi academicieni…

- Comandantul Marinei Militare, viceamiralul dr. Alexandru Mirsu, va participa sambata, la Manastirea Dintr-Un Lemn, la ceremonialul de comemorare a marinarilor cazuti la datorie si la jubileul implinirii a 80 decenii de la consacrarea acesteia ca lacas de inchinare al marinarilor si aviatorilor, conform…

- Generalul Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a participat la cea de a treia editie a "Black Sea and Balkans Security Forum", unul dintre cele mai mari evenimente din Romania pe tema securitatii Marii Negre si a Balcanilor, care are loc intre 12 si 14 iunie, la Constanta.Potrivit…

- (Marți) a avut loc la Teatrul „Maior Gheorghe Pastia” festivitatea de absolvire a claselor a XII-a, urmata de un mars pana in Piata Unirii, alaturi de majorete, profesori, parinti si prieteni. Festivitatea a cuprins discursuri ale directorilor, elevilor, dirigintilor, parintilor si profesorilor, desemnarea…

- Festivitatea de premiere a performantelor marinarilor militari, obtinute in anul 2018, care a avut loc vineri, 24 mai 2019, la Constanta, a fost dedicata navei scoala "Mircea", cel mai longeviv ambasador al Romaniei pe marile si oceanele lumii.In prezenta sefului Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul…

- M as fi asteptat ca in aceasta zi de vineri, 17 mai 2019, la orele 9 fix, pret de 8 minute cate unul pentru fiecare deceniu de viata in portul Constanta sa sune prelung sirenele vapoarelor, si militare si civile, pentru a vesti lumii intregi ca Romania il are pe ,,Mircea", care ii poarta pavilionul…