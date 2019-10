Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, s a intalnit cu omologul sau din Republica Macedonia de Nord, Radmila Sekerinska Jankovska.Cu ocazia vizitei la Bucuresti a ministrului macedonean al Apararii, Gabriel Les a sustinut o declaratie de presa: Stimata audienta, Am avut o intalnire fructuoasa…

- Aderarea Macedoniei de Nord la NATO va contribui la imbunatatirea mediului de securitate in Balcani, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, cu ocazia vizitei la Bucuresti a omologului din Republica Macedonia de Nord, Radmila Sekerinska-Jankovska. "Am felicitat-o…

- Jurnalistii de la cotidianul american „The New York Times” au scris un articol cu titlul „Romania vrea sa fie tratata ca un membru cu drepturi depline al Uniunii Europene” in care mentioneaza ca oficialii romani sustin ca au facut multe progrese si tara noastra este pregatita sa adere la spatiul Schengen.…

- Dorin Dumitran (43 de ani), psiholog criminalist in cadrul Serviciului de Analiza Comportamentala al Politiei Romane, este omul desemnat sa-l psihanalizeze pe Gheorghe Dinca, principalul suspect in „cazul Caracal“. Dorin Dumitran a stat in preajma barbatului din Caracal inca din prima zi a anchetei.…

- Polițistul venit special de la București cu care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute la Caracal, a cerut sa ramana singur, ulterior marturisind crimele a ajuns de urgența la spital, informeaza Romania TV. Politistul cu care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care susține ca le-a omorat pe adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencu, neaga ca acesta ar fi fost violent in familie si ca ea ar face parte dintr-o retea de trafic cu minore. Ea a lansat și o avertizare.

- Mihai Untaru, fost ofiter de politie, a explicat la Digi24 ca aducerea lui Gheorghe Dinca la Bucuresti, la Spitalul Penitenciar Jilava, este o miscare tactica a procurorilor, pentru a-l scoate din sfera de influenta locala.In legatura cu rezultatele expertizelor asteptate de la IML si ale…

- Gheorghe Dinca a ajuns, joi seara, la sediul DIICOT din Capitala pentru a fi audiat de procurori, urmand ca barbatul sa iși petreaca noaptea in Arestul Central din București. Procurorii țin la imaginea monstrului din Caracal și l-au ferit de presa. Daca pe politiceni și alte vedete le baga pe ușa…