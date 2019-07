Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi in Republica Moldova nu exista Procuratura", a afirmat Maia Sandu, adaugand ca justitia de la Chisinau a esuat in mod lamentabil in investigarea dosarului "furtul miliardului" si in combaterea coruptiei.Premierul moldovean i-a indemnat pe procurori sa nu mai asculte de ordinele…

- Seful diplomatiei romane a spus ca trupele ruse din Transnistria sunt "unele sub forma de ramasite din Armata a 14-a, altele, Castile Albastre". "La ora actuala, bineinteles ca putem sa discutam despre diverse scenarii. Lucrul cel mai important este cum vor evolua lucrurile in realitate si…

- Republica Moldova trebuie sa se foloseasca de benificiile pe care ar putea oferi Uniunea Eurasiatica, iar reprezentanții Guvernului și Parlamentului trebuie sa participe la evenimentele care sunt organizate de aceasta uniune. Declarația aparține președintelui Igor Dodon. În cadrul…

- Guvernul de la Chisinau va promova o politica externa previzibila bazata pe obiectivul integrarii europene si implementarea Acordului de asociere la UE, dezvoltand in acelasi timp relatii reciproc avantajoase cu Federatia Rusa, a declarat luni premierul moldovean Maia Sandu in cadrul intalnirii cu…

- Dmitri Kozak este vicepremier al Federatiei Ruse si reprezentantul special al presedintelui rus pentru relatii economice si comerciale cu Republica Moldova. Acesta a afirmat, intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant, ca in timpul intrevederii avute la Chisinau cu liderul Partidului Democrat…

- "Cercetand continutul plicului, am vazut cu uimire propunerile Partidului Democrat fatis antirusesc pentru o modificare a cursului politic al Republicii Moldova, printr-o reorientare spre Rusia si reglementarea conflictului transnistrean pe baza federalizarii Republicii Moldova", a relatat Kozak.Cu…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ambasadorul României la Chisinau a fost prezent la întâlnirea presedintelui Igor Dodon cu ambasadorii statelor membre UE si ca el i-a spus sa se întâlneasca si cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc,…