Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in domeniu. "Seara trecuta am fost invitat de catre comandantul Garzii Nationale a SUA, domnul general Joseph Lengyel,…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunța MApN, citat de Mediafax.Ministrul Fifor…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, efectueaza o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii in perioada 24-28 septembrie, in cadrul careia va avea o intalnire oficiala la Pentagon, cu omologul american, secretarul apararii James Mattis, anunta MApN.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, joi seara, ca nu va putea participa la sedinta Comitetului Executiv, urmand a fi in Statele Unite ale Americii, dar precizeaza ca isi doreste ”solutii echilibrate” la care se poate ajunge prin ”discutii serioase”. ”Suntem si vom ramane o mare familie si…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat joi ca in vizita pe care o are programata in Statele Unite ale Americii va transmite mesajul ca Romania intentioneaza sa-si indeplineasca toate obligatiile asumate in plan militar. "Mesajul este unul cat se poate de clar, acela ca Romania este un partener…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a fost vineri la Iasi. El a avut o intrevedere si cu IPS Teofan. "Am avut astazi o intalnire de suflet cu IPS Teofan, Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al Moldovei si Bucovinei. Biserica si Armata au fost dintotdeauna pilonii pe care s-a sprijinit Romania in devenirea…

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…