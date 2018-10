Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Mihai Fifor a anunțat sambata dimineața ca va vota „DA„ la referendum.„Am sa votez astazi "DA", cu toata inima, la referendum. Un vot dat pentru copiii nostri si pentru valorile consfintite de veacuri de poporul roman. 6-7 octombrie, mergem la Referendum!”, scrie…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca sedinta conducerii PSD de sambata a demonstrat ca partidul este cel mai puternic si mai democratic din Romania si ca eventualele diferente de opinie nu reprezinta fragmentari sau ruperi ale formatiunii social-democrate, asa cum afirma adversarii politici.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, transmite un nou mesaj de forța adresat protestatarilor violenți din Piața Victoriei."In ciuda unora care isi doresc cu orice pret sa existe doua Romanii, care dezbina si sadesc ura intre romani, nu trebuie sa uitam ca Romania este una singura. A tuturor romanilor,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa in care a prezentant bilantul institutiei in primele sase luni ale acestui an, ca in cadrul ministerului s-a discutat de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anunțat, marți, ca Romania are banii, aproximativ un miliard de dolari, pentru a plati pentru al doilea sistem Patriot, imediat ce scrisoarea de acceptare va veni din SUA, plata urmand a fi facuta, probabil, la inceputul lunii septembrie."Suntem deja in al…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a precizat ca Romania este pregatita sa trimita in Grecia doua aeronave și militari pentru a ajuta la stingerea incendiilor. La nivel european a fost activat mecanismul de protecție civila. Ministrul Apararii, intr-un interviu acordat Digi24 , a precizat ca Romania va…

- Dezvaluire interesanta facuta la emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Conform jurnaliștilor postului TV, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ar fi fost scos din pozele oficiale de la Summit-ul NATO.Administrația prezidențiala ar fi modificat imaginile astfel incat in ele sa apara președintele…