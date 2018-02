Stiri pe aceeasi tema

- CertAsig Insurance and Reinsurance si Deloitte Romania, alaturi de BusinessMark Event Management anunta organizarea evenimentului "Polita de Asigurare Vamala - o alternativa eficienta la Scrisoarea de Garantie Bancara", ce va avea loc pe 27 februarie 2018, la Hotel InterContinental din Bucuresti.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell, informeaza MApN, intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate…

- Deputatul de Dambovița, Carmen Holban, a facut parte, recent, din delegația de parlamentari care a discutat Excelența Sa doamna Maria Post-ul Agenda parlamentara: Carmen Holban (PSD) – discuții cu oficiali peruani pentru dezvoltarea turismului și schimburilor economice apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, se va intalni marti, de la ora 8,30, la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, cu psihologii incadrati in structurile de asistenta psihologica ale Armatei Romaniei. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis Agerpres, la aceasta intalnire vor fi…

- Ministrul Apararii Naționale al României, Mihai Fifor, întreprinde astazi, pe 5 februarie, o vizita oficiala în Republica Moldova, la invitația ministrului Apararii Eugen Sturza. Este prima vizita la Chișinau a unui ministru din noul executiv de la București, scrie radiochisinau.md…

- Mihai Fifor a anuntat ca Armata Romaniei va avea trei submarine de lupta Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat astazi, la Constanta, în cadrul unei vizite la bordul fregatei 221 „Regele Ferdinand”, ca intentioneaza sa initieze un nou program major…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a exprimat miercuri, in cadrul intalnirii avute cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, interesul partii romane pentru infiintarea unui Centru national de psihologie operationala si o viitoare colaborare romano-canadiana pe acest subiect. Potrivit…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton. Potrivit MApN, agenda de discutii s a concentrat pe evolutia cooperarii in domeniul apararii si perspectivele favorabile pentru dezvoltarea in…

- Cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al relatiilor dintre cele doua state, precum si noile perspective de intensificare a dialogului in domeniul apararii s-au aflat pe agenda discutiilor dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si omologul sau din Georgia, Levan Izoria, aflat in…

- Continuarea procesului de transformare, modernizare si restabilire a capacitatii de lupta, operationalizarea elementelor de comanda si control din structura de forte a NATO, pregatirea fortelor pentru misiunile Aliantei Nord-Atlantice, Uniunii Europene si de tip coalitie s-au inscris printre obiectivele…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor de resort din sistemul de ordine publica, aparare si siguranta nationala, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai Ministerului Sanatatii, au aprobat vineri cresterea la 200 a numarului de locuri pentru formarea medicilor…

- Aviz tinerilor care vor sa faca o cariera in medicina militara! Autoritațile suplimenteaza numarul locurilor in anul universitar 2018-2019. Iata cum sunt repartizate acestea! Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, impreuna cu reprezentanți ai instituțiilor de resort din sistemul de ordine publica,…

- CSA Steaua are in probe doi straini. Ar fi primii „stranieri” din istoria echipei Armatei. CSA Steaua, liderul Ligii 4 București , se uita și peste granițe pentru eventuale intariri pentru sezonul de primavara, cand lupta cu Academia Rapid pentru promovare se anunța foarte dificila. In afara lui Marius…

- Ziua Culturii Naționale | Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii, recita o poezie de Eminescu - VIDEO Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si recita poezia "Lacul" la Ipotesti, chiar langa lacul care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.…

- Nationala Romaniei va juca in aceasta seara, de la ora 20:00, cu nationala Italiei, in primul meci al turneului de calificare de la Bolzano, prima faza in drumul spre turneul final din Germania si Danemarca din 2019. Valentin Ghionea este marele absent al Romaniei in Italia. Extrema dreapta se afla…

- Schimbare importanta la Lazio chiar inainte de ”dubla” cu FCSB: ”Fac numai ce-mi cer colegii mei”. N-are legatura cu transferurile. FCSB o va intalni pe Lazio in șaisprezecimile de finala din Liga Europa , intr-o „dubla” programata pe 15 februarie, la București, și 22 februarie, la Roma. Lazio este…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, l-a primit, luni, la sediul ministerului, pe ministrul leton al apararii, Raimonds Bergmanis, aflat intr-o vizita oficiala in Romania, subiectele discutate in cadrul intalnirii privind colaborarea in domeniul apararii, atat in context bilateral, cat si in…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat, marti, la intalnirea anuala cu atasatii apararii straini acreditati la Bucuresti, care a avut loc la Cercul Militar National. Cu acest prilej, ministrul Fifor a subliniat ca, in actualul context de securitate, cu provocari la adresa securitatii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, la sediul MApN, intrevederi cu ambasadorul Ungariei la Bucuresti, Botond Zakonyi, precum si cu cel al Republicii Populare Chineze, Xu Feihong. In cadrul intalnirii cu ambasadorul Ungariei, Mihai Fifor a discutat subiecte referitoare la cooperarea…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a evidențiat importanța continuarii colaborarii dintre Romania și Germania in vederea implementarii deciziilor aliate adoptate la Summit-ul de la Varșovia, precum și continuarii demersurilor de operaționalizare a Cooperarii Permanente Structurate (PESCO), in cadrul…

- "Daca mega-partidul termina in timpul vieților noastre nesfarșitele ședințe și, printr-un miracol epocal, face miting la București, voi participa. Daca nu, atunci voi merge pe 9 decembrie la Craiova, adica la SINGURII care au avut pana acum sange in instalații! Felicitari, PSD DOLJ! P.S. ...Sunt…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Islamice Pakistan in Romania, Safdar Hayat, aflat in vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al MAE remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, la întâlnire a luat parte și Zaheer…

- Intrebat daca ar trebui intarite institutiile statului, Solomon a raspuns: „Eu cred ca sunt destul de puternice, numai ca trebuie sa doreasca sa fie cu adevarat institutii ale statului, asta care-l slujim noi si cetatenii”. „Statul paralel il putem defini fiecare cum dorim, dar vedem ca…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a anunțat ca duminica și luni face o vizita la Belgrad, unde se va întâlni cu omologul sau sârb, Aleksandar Vulin, pe agenda aflându-se aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala în domeniul Apararii. "Astazi…

- Ministrul Apararii Nationale (MApN), Mihai Fifor, sustine continuarea demersurilor NATO in vederea implementarii deciziilor cu privire la prezenta aliata de la Marea Neagra pe toate cele trei dimensiuni, terestra, aeriana si maritima, potrivit unui comunicat al MApN remis vineri AGERPRES. Opinia…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu omologul moldovean, Eugen Sturza, aflat in vizita la Bucuresti cu prilejul participarii la Parada de Ziua Nationala a Romaniei.Potrivit unui comunicat transmis de MApN, discutiile s-au axat pe stadiul cooperarii bilaterale…

- Mai exact, este vorba despre un sondaj efectuat de catre DRW Arad, in randul membrilor asociației și a investitorilor ori oamenilor de afaceri afiliați acesteia, cu toții cu o mare pondere in economia și veniturile județului nostru. „137 dintre aceștia au dat curs sondajului”, transmite Waldemar Steimer,…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, iar bancile din centrele comerciale raman deschise in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca in zilele de joi, 30 Noiembrie, si vineri, 1 Decembrie, toate oficiile…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, și ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, au participat, miercuri, la ceremonia de semnare a Scrisorii de oferta și acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) pentru achiziția sistemelor de rachete sol-aer Patriot, informeaza…

- Primarul a menționat ca pe 20 decembrie va fi desemnata firma care va realiza proiectarea și execuția investiției de 18,1 milioane de lei: „Vorbim despre trei blocuri cu șase scari, unde vor fi 60 de garsoniere și 60 de apartamente cu doua camere. Pe 20 decembrie, va fi anunțat caștigatorul la licitația…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut luni o intrevedere cu omologul sau libanez, Yaacoub Sarraf, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza MApN intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, discutiile s-au axat pe subiecte ce vizeaza situatia de securitate din Orientul…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a avut vineri o intrevedere cu ambasadorul Italiei la București, Marco Giungi, pentru a stabili masurile necesare in vederea asigurarii asistenței imediate in cazul romancei și al celor doi copii ai sai, descoperiți in condiții inumane…

- E cunoscut faptul ca Simona Halep are o relatie speciala cu Ion Tiriac, dar aflam ca omul de afaceri este mai mult decat un sfatuitor pentru liderul mondial! Tiriac este un idol pentru Halep, sportiva fiind data de gol de o fotografie pe care si-a facut-o in propria locuinta din Bucuresti. …

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din informatiile pe care le are Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu vor fi invitati la parada de Ziua Nationala, spre deosebire de anul trecut cand Presedintia nu a transmis invitatii catre acestia pe motiv ca au probleme penale.…

- Rex Tillerson, secretarul de stat american, s-a întâlnit cu Hans Klemm, ambasadorul SUA în Romînia, dar si cu Teodor Melescanu, ministrul de externe, în scurta sa escala la Bucuresti.

- Primarul General, Gabriela Firea, a avut astazi la sediul Municipalitații o intalnire de lucru cu Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, pentru a stabili modalitati concrete de colaborare in vederea dezvoltarii unor proiecte importante pentru bucureșteni, in special cele ce privesc locuințe sociale…

- Naționala de Fotbal a Italiei a fost eliminata aseara de catre Suedia, in barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia, ce va avea loc anul viitor. Este pentru prima data in ultimii 60 de ani cand Squadra Azzura nu va fi prezenta la Mondiale. Pasionații de fotbal au reacționat imediat și au…

- Vicepremierul Romaniei, Marcel Ciolacu, s-a intalnit astazi cu Dimitar Borisov Glavchev, președintele Adunarii Naționale a Republicii Bulgaria, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul oficial bulgar o intreprinde in Romania. Agenda de convorbiri a inclus temele de interes comun din [...] citește…

- Producatorul de materiale de constructii AdePlast anunta o crestere de 97% la exporturi, la 9 luni, iar pana la sfarsitul anului compania estimeaza vanzari totale, pe piata interna si pe cea externa, de peste 90 de milioane de euro. “La export am avut un avans considerabil inca din prima…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, crede ca ministrul Transporturilor, Felix Stroe, va lua toate masurile necesare privind flota Tarom, avand in vedere ca se discuta despre nevoia urgenta de innoire a acesteia. Afirmația acestuia a venit în contextul incidentului de joi…