- Ministrul Apararii, Gabriel Leș (PSD), a scris, joi, pe Facebook, ca avertismentele transmite de oficiali europeni autoritaților de la București cu privire la legile justiției și la dosarele Laurei Codruța Kovesi reprezinta o imixtiune „flagranta” in treburile interne ale țarii, genereaza confuzie…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a vorbit, la Adevarul Live, despre conflictul juridic cu presedintele Iohannis privind numirea sefului Marelui Stat Major al Armatei. „Din lipsa dialogului pe care n-am putut sa-l am cu presedintele Romaniei am ajuns in aceasta situatie. Nu am contestat acest decret…

- Vineri, 29 martie, in prezenta secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului din Ministerul Apararii Nationale, Mihai Dan Chirica si a sefului Directiei Medicale, colonel medic dr. Dragos Marian Popescu, a avut loc ceremonia prilejuita de implinirea a 98 de ani…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a explicat ca decretul de prelungire a mandatului de șef al Statului Major al Apararii pentru Nicolae Ciuca a fost atacat in instanța intrucat il considera ilegal, subliniind ca demersul nu a fost impotriva lui Iohannis. Leș mai spune ca este un razboi electoral.„Decizia…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat, miercuri seara, ca au fost demarate procedurile pentru achizitionarea a 36 de avioane de lupta F16, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face praf Guvernul! Reacție dupa decizia zilei El a declarat, intr-o emisiune la TVR 1, ca…

- Institutul Cantacuzino nu a reluat productia de vaccin antigripal, insa vrea sa faca o solutie anti-imbatranire. Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat ca unul dintre obiectivele insitutului in acest an este relansarea unui supliment alimentar romanesc obtinut din orz verde.

- Gabriel Leș, ministrul Apararii Naționale, a declarat, vineri, ca nu se pune problema desființarii scutului antiracheta de la Deveselu, în ciuda amenințarilor și provocarilor venite dinspre Rusia.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a subliniat, la Bruxelles, la intalnirea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, necesitatea consolidarii posturii NATO la Marea Neagra, prin stabilirea unei prezente terestre aliate consistente in Romania, cu rolul de descurajare si aparare a teritoriului…