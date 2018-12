Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii german Ursula Von der Leyen a subliniat vineri nevoia de mai multa claritate din partea Washingtonului, dupa ce secretarul apararii american Jim Mattis a anuntat joi ca va demisiona, transmite dpa. ''Intrucat Statele Unite au un rol si responsabilitate proeminente pentru arhitectura…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, si-a prezentat joi demisia, recunoscand o serie de divergente cu Donald Trump, potrivit unei scrisori adresate presedintelui american, facuta publica de Pentagon, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Pentru ca aveti dreptul sa aveti un secretar al…

- NATO a transmis joi, 20 decembrie, ca ”a luat nota” de decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din Siria, dar si de anuntul Washingtonului ca va continua sa colaboreze cu aliatii pentru ca teroristii din gruparea Stat Islamic (SI) sa nu castige teren, sa nu obtina finantare si sprijin. ”Am luat…

- "Vom incepe operatiunea pentru a curata estul Eufratului de teroristii separatisti in cateva zile. Tinta noastra nu sunt soldati ai SUA, ci membrii organizatiei teroriste active in aceasta regiune", a subliniat presedintele turc.Ankara si Washingtonul sunt de mult timp in dezacord cu privire…

- Un responsabil american a exprimat vineri sprijinul Washingtonului pentru explorarea gazelor in largul Ciprului, in timp ce ExxonMobil si Qatar Petroleum au lansat lucrari de foraj in pofida opozitiei Turciei, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Ankara a avertizat în repetate rânduri companiile…

- "Constatam ca Beijingul a investit de o maniera extrem de avansata in arme noi si moderne, inclusiv in rachete, iar jumatate dintre aceste rachete ar incalca Tratatul INF daca Beijingul ar fi semnatar al acestuia", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat televiziunii publice germane ZDF.Stoltenberg,…

- Secretarul Apararii din SUA, Jim Mattis, a respins miercuri criticile fata de trimiterea soldatilor la granita cu Mexicul, conform carora actiunea este una politica, scrie Reuters.„Sustinerea pe care i-o acordam secretarului pentru securitatea nationala este una practica bazata pe cererile…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special despre prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP, citat…