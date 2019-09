Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea USR, Silvia Dinica, a fost invitata Anei Iorga la emisiunea ”Subiect și Predicat”. Fosta profesoara de matematica la liceul ”Gheorghe Lazar”, Silvia Dinica a ales sa intre in politica...

- Sarbatoarea Sfantului Ilie din calendarul ortodox, 20 iulie, este și Ziua Aviației Romane și a Fortelor Aeriene Romane. Cu aceasta ocazile, ministrul Apararii Naționale, satmareanul Gabriel Leș, a adresat un mesaj de recunoștința, prețuire și respect deosebit pentru toți cei care au purtat sau poarta…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a spus in discursul sau cu prilejul Zilei Aviației, ca Romania se prezinta ca un factor de securitate, control si stabilitate a spatiului aerian in regiunea Marii Negre.Fortele Aeriene Romane parcurg in prezent un amplu proces de modernizare si operationalizare,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca o problema identificata la nivelul Armatei este cea a deficitului de personal, astfel ca se vor lua masuri pentru ca haina militara sa devina atractiva, printre care se numara modificarea ghidului carierei militare si a baremurilor la probele fizice.

- "Nu a fost un atac informatic astazi la serverele Ministerului Apararii Nationale. Se pare ca a fost doar o defectiune minora a serverelor noastre, se pare ca informatia a circulat mai devreme decat am apucat noi sa vedem exact care a fost situatia ce a dus la aceasta eroare", a declarat Gabriel…

- Obiectivul strategic al Rusiei este de a domina zona Marii Negre, este de parere ministrul Apararii, Gabriel Les, apreciind necesitatea unei atitudini mai ferme a NATO in regiune. „Romania nu va avea capabilitați sa poata face fața singura la un astfel de potențial agresor”, a declarat Leș, conform…

- Oficiali ai NATO si ai Uniunii Europene, reprezentanti ai institutiilor cu responsabilitati in domeniul relatiilor externe si securitatii nationale si invitati din zona academica au participat, in perioada 12 14 iunie, la conferinta internationala "Black Sea and Balkans Security Forum", ce se desfasoara…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, si-a exprimat recunostinta, joi, de Ziua Eroilor, fata de militarii romani aflati in teatrele de operatii si in misiuni internationale. De asemenea, Gabriel Les, care a participat la ceremonia depunerii de coroane cu flori de la Mormantul Ostasului Necunoscut…