- Armata Romana face angajari. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii, Gabriel Leș. E vorba de mii de locuri de munca. "Recrutarea rezerviștilor voluntari ramane o prioritate pentru MApN. Pentru 2019,...

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, anunta, vineri, ca, pentru 2019, institutia pe care o conduce are bugetate peste 3.500 de posturi pentru categoria rezervistilor voluntari, pentru care se pregatesc procedurile legale de recrutare, informeaza Mediafax. “Recrutarea rezervistilor voluntari ramane…

- Gabriel Leș ii raspunde lui Klaus Iohannis dupa ce președintele a atenționat ca este necesar ca MApN sa acționeze mai eficient in privința achizițiilor strategice la care s-a angajat Romania. Ministrul Apararii spune ca atacurile la adresa Guvernului reprezinta un mod de lucru al președintelui in…

- Gabriel Les nu se simte vinovat ca, desi nu a facut armata, a ajuns ministru al Apararii. „N-am fost luat de pe strada si adus in Ministerul Apararii ca secretar de stat“, sustine Les. Ministrul Apararii invoca faptul ca, in momentul in care trebuia sa mearga in armata, incepuse a doua facultate. CV-ul…

- Salariul unui locotenent-colonel care avea, in ianuarie 2017, un venit brut, cu sporurile incluse, de 3.768 de lei, a crescut, in ianuarie 2018, la 6.612 lei, iar de la 1 ianuarie 2019 are un salariu brut, cu sporuri, de 7.481 de lei, sustine ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. …

- Este sigur! România va cumpara 36 de avioane de lupta F16. Ceea ce nu se știe este daca acestea vor fi noi sau la mâna a doua. Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a declarat ca și-ar dori ca aparatele de zbor sa fie noi, dar nu garanteaza pentru acest lucru.

- "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala nu prea se poate pronunta pe aspecte care tin de buget. In conditiile in care Curtea Constitutionala va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineinteles ca acest buget va relua pasii. Va reintra in comisii,…

- Se anunța un nou an extrem de tensionat pentru Guvernul Dancila. Opoziția va depune moțiuni impotriva miniștrilor Justiției, Finanțelor și Apararii, Tudorel Toader, Eugen Teodorovici și respectiv Gabriel Leș. Anunțul a fost facut chiar de liderul principalului partid de opoziție, Ludovic Orban, care…