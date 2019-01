Stiri pe aceeasi tema

- „Respinge cererea de repunere pe rol ca nefondata. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Prezidentiala ca nefondate. Ia act de renuntarea reclamantului…

- Curtea de Apel Bucuresti se pronunta astazi pe o cerere depusa de Ministerul Apararii Nationale prin care se solicita suspendarea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca.

- Primul termen al procesului in care Ministerul Apararii Nationale solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Nicolae Ciuca, are loc marti la Curtea de Apel Bucuresti. Sedinta de judecata…

- Curtea de Apel Bucuresti dezbate, marti, primul termen al procesului in care Ministerul Apararii Nationale solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Nicolae Ciuca, conform agerpres.ro. …

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru 29 ianuarie primul termen al judecarii procesului in care Ministerul Apararii Nationale solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii SMAp , generalul Nicolae Ciuca,…

- Presedintele Klaus Iohannis a catalogat drept inoportuna si riscanta intentia ministerului Apararii de a ataca in contencios-administrativ decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major, precizand ca de fapt Gabriel Les nu a avut o propunere pentru conducerea Armatei.

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a anuntat, miercuri seara, ca nu va prelungi mandatul actualului sef al Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, care se incheie in 31 decembrie 2018.

- Pe rolul completurilor de 5 judecatori ale ICCJ, a caror activitatea este blocata pana la sfarsitul anului de o decizie a Curtii de Apel Bucuresti, sunt mai multe cauze in care sunt vizati politicieni, unii dintre ei cu functii inalte in statul roman. In cazul celor mai mulți, cei 5 magistrati ar…