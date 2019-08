Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii din Brazilia, Fernando Azevedo e Silva, a declarat luni ca incendiile din Amazonia sunt 'sub control', dupa desfasurarea a peste 2.500 de militari si a ploilor semnalate in mai multe zone afectate de incendii, relateaza marti AFP preluat de agerpres. 'S-a exagerat putin in legatura…

- Oficiali brazilieni au anuntat ca guvernul va respinge ajutorul de 22 milioane de dolari promis de liderii marilor puteri ale lumii la summit-ul G7, desfasurat in orasul francez Biarritz. In schimb, sugereaza "reimpadurirea Europei". Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, luni,…

- Guvernul brazilian a respins marți suma de 22 de milioane de dolari oferita de liderii țarilor din G7 pentru stingerea incendiilor de vegetație și salvarea Padurii Amazoniene, relateaza BBC, conform Mediafax.Oficialii brazilieni nu au oferit un motiv clar pentru respingerea ofertei, dar președintele…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, ar putea vizita Padurea Amazoniana saptamana aceasta pentru a vedea modul in care autoritațile intervin pentru stingerea incendiilor din aceasta zona, a afirmat Otavio Rego Barros, purtatorul de cuvant al Administrației Bolsonaro, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Otavio…

- Orasul Porto Velho, in statul Rondonia (nord-vest), unde doua avioane Hercules C-130 au aruncat de duminica zeci de mii de litri de apa pentru a stinge flacarile, a ramas acoperit de nori mari de fum.In plus fata de aceste doua aeronave ale fortelor aeriene, zeci de pompieri au fost trimisi…

- Ivan Duque a declarat ca va prezenta o propunere privind un pact regional pentru conservarea Amazoniei la Adunarea Generala a ONU de la New York, in septembrie. Hotararea vine in urma incendiilor care afecteaza „plamanul'' planetei. In afara de Columbia si Brazilia, padurea amazoniana se intinde in…

- Cunoscut pentru frizura sa unica, fostul portar Rene Higuita, acum în vârsta de 52 de ani, a declarat ca se va tunde în cazul în care nationala Columbiei nu va câstiga Copa America, scrie News.ro. "Daca nu va câstiga Columbia, atunci ma voi tunde. Columbia…

- Numarul migrantilor si refugiatilor venezueleni peste hotare a crescut pana la patru milioane, in crestere de la 695.000 la sfarsitul lui 2015, cand victoria in alegeri a opozitiei a pregatit terenul pentru intensificarea conflictului cu presedintele Nicolas Maduro.Columbia este principala…