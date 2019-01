Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda critica decizia Guvernului de a ataca in contencios administrativ decretul președintelui Klaus Iohannis prin care a prelungit cu un an mandatul șefului Statului Major al Apararii, Nicolae Ciuca.Citeste si Razboiul Orban - Dancila merge la tiparnița: Cartea…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pașcu lanseaza o noua teorie - președintele Klaus Iohannis i-ar fi prelungit mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea Statului Major al Armatei pentru ca acesta putea prelua șefia PNL la ieșirea din armata.

- Liderul PNL Ludovic Orban a cerut conducerii Monitorului Oficial sa publice decretul prin care presedintele Klaus Iohannis a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca in fruntea Statului Major al Armatei. „Nepublicarea acestui decret prezidential poate genera perturbari majore in functionarea…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca decretul semnat de catre presedintele Klaus Iohannis pentru prelungirea mandatului sefului Statului Major al Armatei este nelegal și creeaza un conflict juridic de natura constituționala.

- Update: Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca, actualul sef al Statului Major al Apararii. Update: Declaratie de presa sustinuta de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii Presedintele…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput vineri, la Palatul Cotroceni, in cadrul acesteia urmand sa fie analizate solicitarile ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei. Pe 19 decembrie, ministrul Gabriel…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru vineri, la ora 12,00, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul reuniunii vor fi analizate solicitarile ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, referitoare la ocuparea unor posturi…