Stiri pe aceeasi tema

- In Anul Centenar, de Ziua Naționala, soliile din Cetațile de Scaun ale Romaniei au transmis mesaje patriotice catre autoritațile albaiuliene și naționale aflate in orașul Marii Uniri, Alba Iulia. La Sala Unirii, este citita si „Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia”. VEZI LIVE AICI.

- Contribuția Bisericii Romane Unite cu Roma la infaptuirea Unirii tuturor romanilor este evocata de Preafericitul Cardinal Lucian in mesajul dat publicitații cu prilejul Centenarului Unitații Naționale. Intaistatatorul Bisericii Greco-Catolice din Romania afirma ca „latinitatea, creștinismul și vechimea…

- Nu știu cați dintre politicienii de astazi, care se vor buluci la Alba Iulia de Ziua Naționala a Romaniei, știu ca Marea Unire de la 1918 și existența țarii noastre intre frontierele ei actuale se datoreaza și unuia dintre cei mai mari geografi francezi, Robert Ficheux. Un cvasinecunoscut pentru marele…

- Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita, la sfarsitul acestei saptamani, de romanii din sudul Basarabiei la Ismail si de romanii/vlahii din Timoc la Bor, printr-o serie de manifestari organizate de Institutul ''Eudoxiu Hurmuzachi'' pentru romanii de pretutindeni. Pe…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, ii critica pe cei care au lansat in mediul online apeluri la un boicot al Jandarmeriei in timpul ceremonialului militar ce va avea loc in data de 1 decembrie. Potrivit indemnurilor de pe Facebook, cei care asista la parada ar urma sa se intoarca cu spatele atunci…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, ii critica pe cei care au lansat in mediul online apeluri la un boicot al Jandarmeriei in timpul ceremonialului militar ce va avea loc in data de 1 decembrie. Potrivit indemnurilor de pe Facebook, cei care asista la parada ar urma sa se intoarca cu spatele atunci…

- Muzeul Județean Buzau anunța organizarea concursului Istoria Unirii de la 1918, destinat elevilor de liceu din județul Buzau. Caștigatorii vor beneficia de excursii la Alba Iulia in perioada sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. In Anul Centenar, toate acțiunile muzeului s-au defașurat sub egida…

- Muzeul Județean Buzau anunța organizarea concursului Istoria Unirii de la 1918, destinat elevilor de liceu din județul Buzau. Caștigatorii vor beneficia de excursii la Alba Iulia in perioada sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei. In Anul Centenar, toate acțiunile muzeului s-au defașurat sub egida…