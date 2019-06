Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, in mesajul transmis de Ziua Eroilor, ca este comemorata jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta si de a-i inspira si pe altii, precum si determinarea de a actiona. „Spiritul de sacrificiu de sine si…

- La competiție au participat peste 3.000 de alergatori, unii dintre aceștia promovand și o campanie umanitara pentru salvarea vieții unui copil in varsta de trei ani. La finele saptamanii trecute a avut loc in București o noua ediție a crosului VeteRUN, o competiție de alergare organizata de Ministerul…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, si seful Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, au discutat, miercuri, 24 aprilie, in cadrul unei videoconferinte desfasurate la sediul M.Ap.N., cu echipele de comanda ale structurilor dislocate in teatrele de operatii din Afganistan, Kosovo si…

- Sunt constienti si in stare stabila. Patru militari romani au fost raniti, sambata, in Afganistan, dupa ce o coloana de vehicule blindate operate de soldatii aflati in misiune a fost atacata cu un dispozitiv exploziv improvizat, informeaza MApN. Cei patru militari raniti sunt constienti si in stare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, astazi, un mesaj in urma atacului care a avut loc in Provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani. "Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara in Afganistan.…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a precizat printr-un mesaj postat pe Facebook, ca informațiile despre starea de sanatate a celor patru militari romani raniți sambata in Afganistan sunt incurajatoare și ca este in permanența informat cu privire la evoluția acestora.Citește și: ALERTA - Patru…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a reacționat la motivarea emisa de Curtea de Apel București dupa suspendarea decretului de prelungire a mandatului generalului Nicolae Ciuca la șefia Armatei, mandat semnat de președintele Klaus Iohannis, care a respins propunerea PSD."Vom aștepta sa vedem…