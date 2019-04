Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Les a fost intrebat duminica ce s-ar intampla daca Romania nu ar mai avea de unde sa cumpere pulbere pentru munitie, in conditiile in care tara noastra importa aceasta pulbere din strainatate. "Situatia nu este una foarte simpla. Daca ajungi la situatia de razboi, lucrurile se complica…

- Romania a achizitionat a treia transa de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de 85 de milioane de dolari, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. "In zona programelor de inzestrare vreau sa subliniez programul Patriot, in cadrul caruia am semnat,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat, miercuri seara, ca au fost demarate procedurile pentru achizitionarea a 36 de avioane de lupta F16, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis face praf Guvernul! Reacție dupa decizia zilei El a declarat, intr-o emisiune la TVR 1, ca…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat, miercuri seara, ca MApN se afla in procedura de achiziționare a 36 de avioane F16. Aparatele de zbor, despre care nu a spus daca sunt noi sau second-hand, vor inlocui actualele MIG-uri aflate in dotarea Armatei Romane. „Suntem in procedura pentru aceste noi…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat, miercuri seara, ca au fost demarate procedurile pentru achizitionarea a 36 de avioane de lupta F16. El a declarat, intr-o emisiune la TVR 1, ca Romania isi doreste ca avioanele militare sa fie noi, insa a subliniat ca nu stie, in acest moment,…

- "Putin, in discursul despre starea natiunii, ameninta Romania cu arme si ca o va lovi pentru ca avem un scut antiracheta la Deveselu. Ce este grav, dincolo de orice intelegere, este ca decretul presedintelui Romaniei, cu privire la numirea sefului statului Major, este suspendat. Aceasta este dovada…

- Este alerta cu bomba la televiziunea Romania TV! In sediul televiziunii se afla ministrul Apararii, Gabriel Leș. Secția anti-tero de la SRI au ajuns la sediul televiziunii. Pirotehniștii au deplasat efective impresionante de la SRI.In fața cladirii Casei Presei se afla și mscații, cu mitraliere,…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a subliniat, la Bruxelles, la intalnirea cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, necesitatea consolidarii posturii NATO la Marea Neagra, prin stabilirea unei prezente terestre aliate consistente in Romania, cu rolul de descurajare si aparare a teritoriului…