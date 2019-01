Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii, Gabriel Leș, lanseaza un val de atacuri la adresa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Intr-o postare pe Facebook, ministrul apararii sustine ca decretul presedintelui de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Armatei este ilegal. Mai mult, Gabriel Les spune ca a incercat…

- In ultima postare, ministrul lanseaza o serie de acuzatii la adresa presedintelui Klaus Iohannis din cauza refuzului de a accepta propunerea la sefia Statului Major al Armatei, scrie g4media.ro. Un cititor il intreaba pe Gabriel Les daca este adevarat ca n-a satisfacut stagiul militar si daca a tinut…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, lanseaza un nou atac pe Facebook, la adresa președintelui Klaus Iohannis in scandalul numirii noului șef al Statului Major al Armatei, susținand ca a incercat sa-l contacteze pe șeful statului direct, inainte de CSAT, insa i s-a raspuns ca "președintele este ocupat".

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine, referitor la scandalul prelungirii mandatului sefului Statului Major al Apararii, ca l-a contactat direct si din timp pe presedintele Klaus Iohannis pentru a rezolva situatia, insa reactia Administratiei Prezidentiale a fost ca presedintele este ocupat.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, sustine ca presedintele Klaus Iohannis nu a oferit niciun argument in CSAT pentru refuzul de a-l numi pe generalul Scarlat in fruntea Statului Major al Armatei. Seful statul i-a prelungit cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca, in ciuda opozitiei PSD.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu a explicat in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de vineri motivul pentru care nu a acceptat propunerile sale pentru ocuparea unor posturi in conducerea Armatei, printre care si acela de sef al Statului Major…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, vineri, dupa sedinta CSAT, ca nu il numeste pe Dumitru Scarlat sef al Statului Major al Armatei, acesta fiind propunerea ministrului Apararii, Gabriel Leș. Iohannis a precizat, in acest context, ca Armata nu poate ramane fara sef, asa ca a decis prelungirea…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a anunțat ca nu ii va prelungi mandatul șefului Statului Major al Armatei, generalul Nicolae Ciuca. Leș a explicat ca documentele sunt deja pregatite, iar la 31 decembrie, la expirarea mandatului, Ciuca va fi inlocuit din funcție.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica…