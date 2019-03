Romania a achizitionat a treia transa de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de 85 de milioane de dolari, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. "In zona programelor de inzestrare vreau sa subliniez programul Patriot, in cadrul caruia am semnat, in luna februarie, cel de-al treilea amendament la scrisoarea de acceptare. Amendamentul se refera la achizitionarea de rachete pentru sistemul Patriot - plata aferenta de aproximativ 85 de milioane de dolari am facut-o pe data de 13 martie", a precizat Gabriel Les. El a reamintit ca acest program…