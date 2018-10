Stiri pe aceeasi tema

- Misiune indeplinita!” raporteaza Vanatorii de Munte din Campulung-Muscel. Toti “Vulturii Carpatilor” s-au intors acasa. Dupa 6 luni de misiuni in deșertul arzator al Afganistanului, azi defileaza toți, sub privirile ministrului Apararii, Mihai Fifor, si a generalului Nicolae-Ionel Ciuca, șeful Statului…

- Un detașament al Forțelor Aeriene regale canadiene (RCAF) a preluat miercuri misiunile de poliție aeriana in spațiul Romaniei de la piloții britanici, urmand sa le asigure in urmatoarele patru luni.Detașamentul canadian, care va asigura misiuni de poliție aeriana intarita (Enhanced Air Policing) ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, nu crede ca se poate vorbi foarte curand despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, desi discutia apare tot mai des in spatiul public si sunt cateva state care au in continuare serviciu militar obligatoriu sau l au reintrodus, conform Agerpres.ro. Va reamintesc…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, nu crede ca se poate vorbi foarte curand despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, desi discutia "apare tot mai des in spatiul public si sunt cateva state care au in continuare serviciu militar obligatoriu sau l-au reintrodus". "Va reamintesc…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, joi, dupa intalnirea cu Gavin Williamson, secretarul pentru aparare al Marii Britanii, ca discutiile dintre cei doi au vizat si agresivitatea politica si militara a Federatiei Ruse, respectiv „intentia Rusiei de a militariza Marea Neagra”.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, joi, dupa intalnirea cu Gavin Williamson, secretarul pentru aparare al Marii Britanii, ca discutiile dintre cei doi au vizat si agresivitatea politica si militara a Federatiei Ruse, respectiv „intentia Rusiei de a militariza Marea Neagra”.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, prezent la Academia militara de la Sibiu a precizat ca cele doua avioane britanice din Romania care au interceptat cu o zi inainte un avion de lupta rusesc deasupra Marii Negre au executat o misiune de politie aeriana pentru apararea spatiului NATO, informeaza Agerpres.ro.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, vineri, la ceremonia de acordare a gradului de ofițer a promoției &"Centenarului Marii Uniri&" din cadrul Academiei Forțelor Terestre &"Nicolae Balcescu&" din Sibiu.