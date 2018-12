Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la B1 TV, ca aparatele de zbor nu au decolat din cauza poleiului de pe pista, precizand ca, in cazul unei decolari pe gheata, riscurile ar fi fost ridicate pentru avioanele de lupta. "Trebuie sa decidem daca a fost o greseala sau o nestiinta a…

- Generalul (r) de aviatie Stefan Danila, fost pilot de supersonice si fost sef al Statului Major General al Armatei a explicat de ce supersonicele F-16 ale Fortelor Aeriene Romane nu au survolat la parada militara de 1 Decembrie de la Bucuresti.

- Avioanele F-16 nu au zburat la parada din București de 1 decembrie din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pista de decolare fiind acoperita de gheața. Supersonicele au ajuns insa la timp la parada de dupa amiaza, la Alba Iulia, astfel ca publicul s-a intrebat, pe buna dreptate, daca justificarea…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, spune printr-un mesaj transmis de 1 Decembrie, ca spiritul Marii Uniri este in prezent, mai actual ca oricand și ca, in fața provocarilor actuale, singura opțiune pe care romanii o au este aceea de a fi uniți, potrivit Mediafax. „Spiritul Mari Uniri, infaptuita…

- Ministrul Apararii, Gabriel Leș, a spus inainte de parada de 1 Decembrie, ca aceasta va fi una dintre cele mai frumoase defilari pe care le-a avut Capitala, deoarece se va folosi aproape toata tehnica militarilor, evenimentul fiind și o dovada a importanței Romaniei in structura NATO.Dacian…

- O aeronava C 27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat, in dimineata zilei de marti, 27 noiembrie, o misiune umanitara pe ruta Otopeni Satu Mare Otopeni, pentru transportul, in regim de urgenta, a unui copil in varsta de 3 ani si 11 luni, care a suferit arsuri…

- Apararea europeana nu poate evolua fara o legatura transatlantica solida si functionala, profilul Europei ca si actor global fiind in stransa legatura cu aceasta, a subliniat ministrul Apararii, Gabriel Les, luni, in cadrul declaratiilor comune sustinute alaturi de omologul austriac. "Vizita…