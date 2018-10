Stiri pe aceeasi tema

- Situatia actuala a fostului Sanatoriu Militar "Regele Ferdinand" din orasul-statiune Baile Herculane, ale carui lucrari de reabilitare urmeaza a fi demarate in perioada imediat urmatoare, va fi evaluata, vineri, de ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Ministrul apararii nationale,…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat in discursul sau la Ziua Marinei Romane ca este in derulare procesul de selectie a castigatorului programului de achizitie pentru corvetele multifunctionale, care vor moderniza fregatele Regele Ferdinand si Regina Maria, iar saptamana viitoare va fi aprobata…

- Declaratii la Constanta, de Ziua Marinei Foto: Facebook.com/mapn.ro/. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Constanta, de Ziua Marinei, ca Fortele Navale Române asigura atât suveranitatea României, cât si securitatea Marii Negre în spiritul valorilor si misiunilor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a vorbit la festivitațile organizate de Ziua Marinei despre modernizarea Forțelor Navale ale Romaniei, menționand ca saptamana viitoare se va adopta o hotarare de Guvern pentru derularea achiziției sistemului de lansare anti-nava."Suntem in plin proces de selecție…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat miercuri ca doua aeronave urmeaza sa decoleze miercuri de pe Baza 90 in sprijinul autoritatilor din Grecia, tara care se confrunta cu un val de incendii.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, ca spațiul aerian romanesc este forțat frecvent, fiind dese intrarile unor aeronave ce aparțin Federației Ruse."Dupa tragedia de saptamana trecuta de la mitingul aviatic, atunci cand am pierdut unul dintre cei mai buni piloți ai Romaniei, conform…