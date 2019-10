Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Hollik a subliniat ca Ungaria este ''ingrijorata'' de evolutiile recente din Italia, ale carei porturi imediat dupa formarea unui guvern de stanga porturile au fost redeschise pentru a primi migranti veniti din Africa. ''Este evident ca noua din zece sunt migranti economici'', a spus…

- Germania, Franta, Italia si Malta au ajuns la un acord prealabil privind infiintarea unui sistem de repartizare automata intre state UE voluntare a migrantilor care debarca pe tarmurile italiene sau malteze, au anuntat luni delegatiile tarilor participante la un minisummit in capitala malteza La…

- La 12 septembrie, Parlamentul European, care dupa alegerile europene din luna mai si-a reconfirmat sprijinul pentru candidata Laura Codruta Kovesi, si-a desemnat noua echipa de negociatori pentru functia de procuror-sef european.Noua echipa este formata din presedinta Comisiei de control…

- Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a participat, in zilele de 18 si 19 iulie, la lucrarile reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) de la Helsinki, prilej cu care demnitarul roman a subliniat ca Romania acorda, in ultimii ani, o atentie din ce in ce mai mare masurilor alternative…

